В селе в Кемеровской области россии не осталось мужчин: всех мобилизовали

Россия проводит частичную мобилизацию достаточно "справедливо", высылая повестки мужчинам, в частности, достаточно избирательно. Так, в селе Тюменево Кемеровской области не осталось ни одного мужчины.

С момента объявления мобилизации, заметим, прошло всего три дня. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на РосСМИ.

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В селе остались только женщины

В общей сложности, согласно РосСМИ, на службу в армию призвали 59 мужчин.

В селе до проведения "спецоперации" и мобилизации проживало только 420 россиян, из которых 195 – мужчин. Сейчас осталось только 225 женщин.

Сегодня ходили по дворам и раздавали повестки. В понедельник нужно прибыть в военкомат,

– рассказал источник РосСМИ.

В соседних деревнях ситуация почти такая же. Более того, стали поступать сообщения о мобилизации граждан, которые, согласно указу путина, не подлежат призыву. Например, в Бурятии заявили, что военкоматы по ошибке решили мобилизовать 70 многодетных родителей и неслуживших граждан.

Частичная мобилизация: что известно

Владимир путин объявил частичную мобилизацию в россии 21 сентября. Как рассказывал глава минобороны сергей шойгу, кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек.

Несмотря на заявления властей, есть основания полагать, что истинное количество людей, которых планируют бросить на войну в Украину, может составить более 1,2 миллиона человек. В частности, это позволяет сделать 7-й засекреченный пункт, в котором говорится о количестве людей, подлежащих мобилизации. Его вместе с указом не обнародовали.

Случаи выборочной мобилизации в россии не единичны. В Институте изучения войны заметили, что кремль, вероятно, преимущественно мобилизует неэтнических россиян и иммигрантов. Чаще военную службу предлагают тем среднеазиатским иммигрантам, которые получили российское гражданство в течение последних 10 лет.

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