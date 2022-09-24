В селе в Кемеровской области россии не осталось мужчин: всех мобилизовали
Россия проводит частичную мобилизацию достаточно "справедливо", высылая повестки мужчинам, в частности, достаточно избирательно. Так, в селе Тюменево Кемеровской области не осталось ни одного мужчины.
С момента объявления мобилизации, заметим, прошло всего три дня. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на РосСМИ.
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В селе остались только женщины
В общей сложности, согласно РосСМИ, на службу в армию призвали 59 мужчин.Обратите внимание! В селе до проведения "спецоперации" и мобилизации проживало только 420 россиян, из которых 195 – мужчин. Сейчас осталось только 225 женщин.
Сегодня ходили по дворам и раздавали повестки. В понедельник нужно прибыть в военкомат,
– рассказал источник РосСМИ.
В соседних деревнях ситуация почти такая же. Более того, стали поступать сообщения о мобилизации граждан, которые, согласно указу путина, не подлежат призыву. Например, в Бурятии заявили, что военкоматы по ошибке решили мобилизовать 70 многодетных родителей и неслуживших граждан.
Частичная мобилизация: что известно
- Владимир путин объявил частичную мобилизацию в россии 21 сентября. Как рассказывал глава минобороны сергей шойгу, кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек.
- Несмотря на заявления властей, есть основания полагать, что истинное количество людей, которых планируют бросить на войну в Украину, может составить более 1,2 миллиона человек. В частности, это позволяет сделать 7-й засекреченный пункт, в котором говорится о количестве людей, подлежащих мобилизации. Его вместе с указом не обнародовали.
- Случаи выборочной мобилизации в россии не единичны. В Институте изучения войны заметили, что кремль, вероятно, преимущественно мобилизует неэтнических россиян и иммигрантов. Чаще военную службу предлагают тем среднеазиатским иммигрантам, которые получили российское гражданство в течение последних 10 лет.
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