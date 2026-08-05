Такое мнение в беседе с 24 Каналом высказал военный эксперт, основатель фонда "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что россияне могут открыть направления из Беларуси или из Брянской области в Сумскую область. Он объяснил, какие действия тогда будет вынуждена предпринять Украина.

Потребуется формировать новые бригады

Нарожный считает, что для Украины это будет означать необходимость формирования новых бригад, а следовательно – усиление мобилизации и направление значительного количества людей на фронт.

По его мнению, придется принимать жесткие меры в отношении тех, кто уклоняется от мобилизации. Военный эксперт предположил, что возможно принятие законов, предусматривающих, что после первой неявки будут автоматически закрываться банковские счета, лишаться водительских прав, выписываться большие штрафы – вплоть до 170 тысяч гривен.

Военный эксперт предположил, какими будут действия Украины в ответ на усиление мобилизации в России: смотрите видео

Однако это лишь часть мер, которые необходимо вводить.

Необходимо менять и саму армию, ведь причин, почему люди боятся идти служить, много. Одна из главных – низкое денежное обеспечение: человек, который работал в ИТ, на заводе или был высококлассным специалистом, идет в армию, а если это не боевая должность, то будет зарабатывать 30 тысяч гривен, что сегодня является небольшой суммой,

– отметил он.

Другая проблема, по словам Нарожного, – отношение к военным. Многие люди идут в СОЧ не с фронта, а из учебных центров, потому что они не представляют, чем будут заниматься в армии.

Они запуганы российской пропагандой и некоторыми телеграм-каналами и думают, что пойдут в штурмовики. Человек, который был, например, высококлассным слесарем, боится, что его обязательно сделают пехотинцем,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Поэтому, по мнению военного эксперта, нужно менять армию, повышать денежное довольствие военных. Параллельно необходимо усиливать их ответственность.

Отметим, что по данным СМИ, с 26 июля штурмовые полки Сухопутных войск временно не будут принимать новых военнослужащих из батальонов резерва и ТЦК. Такое распоряжение отдал новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый. Как отмечают СМИ, это решение может быть связано с проверкой Генштабом комплектования частей и справедливости распределения личного состава.