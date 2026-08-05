Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив військовий експерт, засновник фонду "Реактивна пошта" Павло Нарожний, наголосивши, що росіяни можуть відкрити напрямки з Білорусі або з Брянщини на Сумщину. Він пояснив, які дії тоді буде змушена зробити Україна.

Буде потрібно формувати нові бригади

Нарожний вважає, що для України це означатиме необхідність формування нових бригад, а отже – підсилення мобілізації і направлення значної кількості людей на фронт.

Доведеться ухвалювати, на його думку, жорсткі міри, щодо тих, хто ухиляється від мобілізації. Військовий експерт припустив, що можливо ухвалення законів, які передбачають, що після першої неявки автоматично закриватимуться банківські рахунки, права на водіння автомобіля, виписуватимуться великі штрафи – аж до 170 тисяч гривень.

Військовий експерт припустив, якими будуть дії України у відповідь на підсилення мобілізації в Росії: дивіться відео

Проте це тільки частина заходів, які потрібно запроваджувати.

Необхідно змінювати і саму армію, адже причин, чому люди бояться йти служити, багато. Одна з головних – низьке грошове забезпечення: людина, яка працювала в ІТ, на заводі або була висококласним фахівцем, іде в армію, а якщо це не бойова посада, то зароблятиме 30 тисяч гривень, що сьогодні є невеликими грошима,

– зауважив він.

Інша проблема, за словами Нарожного, – ставлення до військових. Багато людей ідуть у СЗЧ не з фронту, а з навчальних центрів, тому що вони не уявляють, чим будуть займатися в армії.

Вони залякані російською пропагандою та певними телеграм-каналами й думають, що підуть у штурмовики. Людина, яка була, наприклад, висококласним слюсарем, боїться, що її обов'язково зроблять піхотинцем,

– підкреслив Павло Нарожний.

Тому, на думку військового експерта, потрібно змінювати армію, підвищувати грошове забезпечення військових. Паралельно необхідно підсилювати їхню відповідальність.

Зазначимо, що за даними ЗМІ, з 26 липня штурмові полки Сухопутних військ тимчасово не отримуватимуть нових військовослужбовців із батальйонів резерву та ТЦК. Таке розпорядження надав новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Як зазначають ЗМІ, це рішення може бути пов'язане із перевіркою Генштабом комплектування частин і справедливості розподілу особового складу.