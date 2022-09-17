Что делать, когда мобилизуют во вражеское войско: советы от правительства

Российские оккупанты массово загоняют жителей оккупированных территорий Украины в свое войско. Все, кто стал жертвой или свидетелем незаконных действий агрессора, могут обратиться в Национальное информационное бюро.

Украина гарантирует абсолютную конфиденциальность для всех граждан, сообщающих о незаконной "мобилизации". В этом заверил руководитель Национального информационного бюро Александр Смирнов.

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Мы продолжаем собирать данные о принудительной мобилизации жителей ВОТ. Если вы стали свидетелем или жертвой незаконных действий врага, не медлите, сообщайте об этом. Обращения, которые к нам поступают, не публичны. Мы сохраняем конфиденциальность каждого человека,

– подчеркнул Смирнов.

В то же время, он добавил, что жители оккупированных территорий, которые добровольно вступают в российскую армию, будут строго наказаны в соответствии с законом Украины.

Как не попасть во вражеское войско

Избегайте личного получения повестки и звонков из "военкоматов".

Если у оккупантов есть ваш номер телефона, измените его или временно прекратите им пользоваться.

Смените место жительства, а лучше всего – эвакуируйтесь.

Если оккупанты вас разыскали, то приведите доказательства, почему вы не можете воевать: религиозные убеждения, болезнь и т.д.

Горячая линия бюро – 1648;номер телефона для звонков из-за границы – +38 (044)-287-81-65;чат-боте в Viber чат-боте в Telegram

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Что делать, если вас мобилизовали

Игнорируйте приказы оккупантов. Если вы будете их выполнять, то станете соучастником военных преступлений. Наказание за них предусмотрено даже в том случае, если мобилизация была принудительной.

При первой возможности сдайтесь в плен украинским военным и сообщите, что вас принудительно мобилизовали.

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