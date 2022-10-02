Какие 4 случая, когда украинцам могут вручить повестку повторно

Из-за того, что в Украине нет единого реестра с информацией о воинском учете. Поэтому украинцам могут вручать один и тот же тип повесток несколько раз.

Однако предусмотрены и другие случаи, когда мужчинам призывного возраста могут вручить повестки. Подробнее об этих случаях – дальше.

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В общем, повестки бывают следующих типов:

Для уточнения учетных данных;

Для прохождения военной врачебной комиссии;

Повестка на срочную военную службу;

Мобилизационное предписание.

Что означает каждый из этих типов повесток

Первоочередно гражданин получает повестку для уточнения учетных данных. Ему необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и предоставить сведения о себе:

свое состояние здоровья;

семейное положение;

наличие или отсутствие права на получение отсрочки.

Далее такой гражданин может получить повестку-мобилизационное распоряжение и там уже будет поставлено в известность место и дату, куда военнообязанный должен явиться для отправки на службу.

Граждане, которые в результате прохождения комиссии признаны временно непригодными или получили подтверждение, что нуждаются в лечении, могут получить отсрочку на срок до шести месяцев. После этого нужно снова пройти военно-врачебную экспертизу, чтобы выяснить, годен ли человек к службе в армии.

Путем бронирования отсрочка также предоставляется на срок максимум на 6 месяцев. Затем человек может снова получить повестку – для призыва на военную службу.

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В каком случае мужчины могут повторно получить повестку

По истечении срока отсрочки с большой вероятностью мужчине призывного возраста снова вручат повестку. Законодательство предусматривает отсрочку:

по семейным обстоятельствам;

по состоянию здоровья;

вследствие бронирования сотрудника предприятием, у которого есть на это право.

У нас не существует единого реестра с информацией о воинском учете. Также ТЦК между собой не обмениваются информацией. Следовательно, могут быть случаи, когда повестки на улицах, блокпостах, общественных местах вручают лицам, у которых есть право на отсрочку или уже установленным на воинский учет в другом районе или области.

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