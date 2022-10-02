Какие 4 случая, когда украинцам могут вручить повестку повторно

2 октября 2022 , 15:17
Читати новину українською

Источник:

Zn.ua

Из-за того, что в Украине нет единого реестра с информацией о воинском учете. Поэтому украинцам могут вручать один и тот же тип повесток несколько раз.

Однако предусмотрены и другие случаи, когда мужчинам призывного возраста могут вручить повестки. Подробнее об этих случаях – дальше.

Важно Законно ли силой привести человека в военкомат

В общем, повестки бывают следующих типов:

  • Для уточнения учетных данных;
  • Для прохождения военной врачебной комиссии;
  • Повестка на срочную военную службу;
  • Мобилизационное предписание.

Что означает каждый из этих типов повесток

Первоочередно гражданин получает повестку для уточнения учетных данных. Ему необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и предоставить сведения о себе:

  • свое состояние здоровья;
  • семейное положение;
  • наличие или отсутствие права на получение отсрочки.

Далее такой гражданин может получить повестку-мобилизационное распоряжение и там уже будет поставлено в известность место и дату, куда военнообязанный должен явиться для отправки на службу.

Граждане, которые в результате прохождения комиссии признаны временно непригодными или получили подтверждение, что нуждаются в лечении, могут получить отсрочку на срок до шести месяцев. После этого нужно снова пройти военно-врачебную экспертизу, чтобы выяснить, годен ли человек к службе в армии.

Путем бронирования отсрочка также предоставляется на срок максимум на 6 месяцев. Затем человек может снова получить повестку – для призыва на военную службу.

К теме Отличия между разными видами повесток: как их различать

В каком случае мужчины могут повторно получить повестку

По истечении срока отсрочки с большой вероятностью мужчине призывного возраста снова вручат повестку. Законодательство предусматривает отсрочку:

  • по семейным обстоятельствам;
  • по состоянию здоровья;
  • вследствие бронирования сотрудника предприятием, у которого есть на это право.

У нас не существует единого реестра с информацией о воинском учете. Также ТЦК между собой не обмениваются информацией. Следовательно, могут быть случаи, когда повестки на улицах, блокпостах, общественных местах вручают лицам, у которых есть право на отсрочку или уже установленным на воинский учет в другом районе или области.

Достойно внимания – Зеленский отсрочил осенний призыв: смотрите видео

 

Автор: Альона Захарова