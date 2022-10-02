Какие 4 случая, когда украинцам могут вручить повестку повторно
Источник:Zn.ua
Из-за того, что в Украине нет единого реестра с информацией о воинском учете. Поэтому украинцам могут вручать один и тот же тип повесток несколько раз.
Однако предусмотрены и другие случаи, когда мужчинам призывного возраста могут вручить повестки. Подробнее об этих случаях – дальше.
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В общем, повестки бывают следующих типов:
- Для уточнения учетных данных;
- Для прохождения военной врачебной комиссии;
- Повестка на срочную военную службу;
- Мобилизационное предписание.
Что означает каждый из этих типов повесток
Первоочередно гражданин получает повестку для уточнения учетных данных. Ему необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и предоставить сведения о себе:
- свое состояние здоровья;
- семейное положение;
- наличие или отсутствие права на получение отсрочки.
Далее такой гражданин может получить повестку-мобилизационное распоряжение и там уже будет поставлено в известность место и дату, куда военнообязанный должен явиться для отправки на службу.
Граждане, которые в результате прохождения комиссии признаны временно непригодными или получили подтверждение, что нуждаются в лечении, могут получить отсрочку на срок до шести месяцев. После этого нужно снова пройти военно-врачебную экспертизу, чтобы выяснить, годен ли человек к службе в армии.
Путем бронирования отсрочка также предоставляется на срок максимум на 6 месяцев. Затем человек может снова получить повестку – для призыва на военную службу.
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В каком случае мужчины могут повторно получить повестку
По истечении срока отсрочки с большой вероятностью мужчине призывного возраста снова вручат повестку. Законодательство предусматривает отсрочку:
- по семейным обстоятельствам;
- по состоянию здоровья;
- вследствие бронирования сотрудника предприятием, у которого есть на это право.
У нас не существует единого реестра с информацией о воинском учете. Также ТЦК между собой не обмениваются информацией. Следовательно, могут быть случаи, когда повестки на улицах, блокпостах, общественных местах вручают лицам, у которых есть право на отсрочку или уже установленным на воинский учет в другом районе или области.
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