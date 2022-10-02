Однак передбачені й інші випадки, коли чоловікам призовного віку можуть вручити повістки. Детальніше про ці випадки – далі.

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Загалом повістки бувають наступних типів:

Для уточнення облікових даних;

Для проходження військової лікарської комісії;

Повістка на строкову військову службу;

Мобілізаційне розпорядження.

Що означає кожен з цих типів повісток

Першочергово громадянин отримує повістку для уточнення облікових даних. Йому необхідно звернутися до територіального центру комплектування та надати відомості про себе:

свій стан здоров'я;

сімейний стан;

наявність чи відсутність права на отримання відстрочки.

Далі такий громадянин може отримати повістку-мобілізаційне розпорядження і там вже буде повідомлено місце та дату, куди військовозобов'язаний повинен з'явитися для відправки на службу.

Громадяни, які внаслідок проходження комісії визнані тимчасово непридатними або отримали підтвердження, що потребують лікування, можуть отримати відстрочку терміном до шести місяців. Після цього потрібно знову пройти військово-лікарську експертизу, аби з'ясувати, чи придатна людина до служби в армії.

Шляхом бронювання відстрочка також надається терміном максимум на 6 місяців. Потім особа може знову отримати повістку – для призову на військову службу.

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В якому випадку чоловіки можуть повторно отримати повістку

Після закінчення терміну відстрочки з великою ймовірністю чоловіку призовного віку знову вручать повістку. Законодавство передбачає відстрочку:

за сімейними обставинами;

за станом здоров'я;

внаслідок бронювання співробітника підприємством, яке має на це право.

У нас не існує єдиного реєстру з інформацією щодо військового обліку. Також ТЦК між собою не обмінюються інформацією. Отже, можуть траплятися випадки, коли повістки на вулицях, блокпостах, громадських місцях вручають особам, що мають право на відстрочку або які вже встановлені на військовий облік в іншому районі чи області.

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