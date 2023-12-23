Минобороны рассматривает возможность приглашать в ТЦК через электронные уведомления, – Умеров
Источник:"Суспильное"
В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Министерство обороны Украины рассматривает возможность уведомлять мужчин о необходимости явиться в ТЦК через электронное уведомление.
Такие приглашения могут получить военнообязанные граждане Украины и за границей. Об этом отметил министр обороны Рустем Умеров.
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Приглашение в ТЦК через электронное оповещение
Умеров отметил, что в Минобороны проанализировали разные базы данных и решат, как эти данные учесть.
Потому что – это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран? После учета – будет ли эта категория мужчин вообще предложена на военную службу или нет. То есть это достаточно огромный механизм, который нужно обсуждать пошагово,
– говорит министр.
В то же время министр обороны сказал, что подобные приглашения получат мужчины граждане Украины и за границей. Он подчеркнул, что "если мы уже примем решение по категориям, приглашение пришлем всем".
Умеров добавил, что Министерство обороны работает над техническими решениями, чтобы этот процесс был цивилизованным.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Вечером во время традиционного обращения к украинцам Владимир Зеленский отметил, что провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и командой. Он рассказал, что государство готовит решение тех вопросов, которые задают в украинских боевых подразделениях. Речь идет о вопросах мотивации, определенности сроков службы, пополнении.
- Кроме того, украинцев волнует вопрос, что делать в случае, когда работники ТЦК применяют силу. Владимир Фитьо подчеркнул, Командование Сухопутных войск выступает за проведение всех мобилизационных мероприятий исключительно в законных рамках. И если есть нарушение закона, очевидно, нужно обращаться в правоохранительные органы.
- Сегодня, 23 декабря, стало известно, что Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что его страна готова выдавать военнообязанных украинцев. Стоит отметить, что Украина не подавала никакого официального запроса о такой возможности.