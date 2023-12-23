Минобороны рассматривает возможность приглашать в ТЦК через электронные уведомления, – Умеров

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Министерство обороны Украины рассматривает возможность уведомлять мужчин о необходимости явиться в ТЦК через электронное уведомление.

Такие приглашения могут получить военнообязанные граждане Украины и за границей. Об этом отметил министр обороны Рустем Умеров.

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Приглашение в ТЦК через электронное оповещение

Умеров отметил, что в Минобороны проанализировали разные базы данных и решат, как эти данные учесть.

Потому что – это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран? После учета – будет ли эта категория мужчин вообще предложена на военную службу или нет. То есть это достаточно огромный механизм, который нужно обсуждать пошагово,

– говорит министр.

В то же время министр обороны сказал, что подобные приглашения получат мужчины граждане Украины и за границей. Он подчеркнул, что "если мы уже примем решение по категориям, приглашение пришлем всем".

Умеров добавил, что Министерство обороны работает над техническими решениями, чтобы этот процесс был цивилизованным.

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