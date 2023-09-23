Мобилизация в октябре: до какого возраста мужчина может служить

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Призову во время мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, однако предельный возраст пребывания на службе варьируется.

Предельный возраст пребывания на службе прописан в статье 22 Закона №2232 "О воинской обязанности и военной службе".

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До какого возраста военнообязанные могут находиться на службе

Предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается по-разному:

для военнослужащих рядового, младшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту – до 45 лет;

для военнослужащих старшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту – до 50 лет;

для военнослужащих высшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту – до 55 лет;

для военнослужащих младшего офицерского состава – до 45 лет;

для военнослужащих старшего офицерского состава: майоров (капитанов 3 ранга), подполковников (капитанов 2 ранга) – до 50 лет; для полковников (капитанов 1 ранга) – до 55 лет;

для военнослужащих высшего офицерского состава – до 60 лет;

для военнослужащих, проходящих военную службу во время особого периода, из числа лиц: рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава – до 60 лет; высшего офицерского состава – до 65 лет.

Можно ли служить после достижения предельного возраста

Согласно Закону, военнослужащие, достигшие предельного возраста, могут остаться военной службе по собственному желанию еще на 5 лет. Однако военно-врачебная комиссия должна подтвердить их пригодность по состоянию здоровья.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, имеющие высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признанные военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, по их просьбе могут быть оставлены на военной службе сверх предельного возраст пребывания на военной службе, установленный частью первой настоящей статьи, сроком до 5 лет в порядке, установленном положениями о прохождении военной службы гражданами Украины,

– говорится в законе №2232.