Повестка через родственников: могут ли вручить и насколько это законно

Больше года как из-за полномасштабной войны продолжается мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а потому и вручение повесток. Работники ТЦК и СП могут их вручать в любых местах, в частности обходить места жительства военнообязанных.

При этом юристы подчеркивают, что при надлежащем вручении повестки военнообязанный сам должен поставить личную подпись о ее получении. Следовательно, повестка, которую забрал родственник, не может считаться должным образом врученной, пишет 24 Канал.

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Вручить повестку должны лично

Согласно правилам военного учета, военнообязанные мужчины, а также призывники и резервисты должны состоять на военном учете по зарегистрированному месту жительства. Его нельзя менять без разрешения руководителя соответствующего ТЦК и СП с момента объявления мобилизации и в военное время.

Однако сведения о фактическом месте жительства не означает, что передать повестку можно родственнику военнообязанного. Более того, как подчеркнула адвокатка Виктория Кравченко, при этом неважно, проживает постоянно военнообязанный с родственником, получившим за него повестку, или нет.

Это документ, который выписывают на конкретное лицо, конкретного мужчину, и вот там внизу указана личная подпись гражданина. Внимание! Личная подпись гражданина, а не жены, матери, бабы, отца, сына, дочери, брата и т.д.

– подчеркнула Виктория Кравченко.

Как подчеркнула юрист ОО "Юридическая сотня" Мария Звягинцева, работники ТЦК и СП должны повестку вручать только лично человеку, которому она назначена. Вручение повестки родственникам не регламентируется ни одним нормативно-правовым актом.

Что делать, если предлагают подписаться за военнообязанного

Адвокат Виктория Кравченко также подсказала, что делать, если работники ТЦК и СП просят поставить свою подпись за военнообязанного родственника. Она призвала в таких случаях быть честными и ставить не только свою подпись, но и собственные инициалы.

"Если не хотите отказываться и расписываетесь, то ставьте рядом с подписью свою фамилию, имя и отчество и пишите, кто вы являетесь этому мужчине, за которого расписались и получили повестку", – порекомендовала адвокат.