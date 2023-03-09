С какими заболеваниями сердца освобождают от мобилизации: полный список

В Украине уже больше года продолжается военное положение и общая мобилизация. Однако есть люди, которых не могут призвать к службе в армии из-за наличия определенных болезней.

Полный перечень заболеваний, временно или полностью освобождающих военнообязанных от службы, ранее публиковал 24 Канал.

Читайте также Бронирование работников: 7 признаков того, что предприятие – критически важное для экономики

Заболевания сердечно-сосудистой системы, освобождающие от службы в армии

Отметим, что окончательно пригодность потенциального призывника определяет только военно-врачебная комиссия (ВЛК) во время медицинского осмотра. На военную службу не берут граждан из:

сердечной недостаточностью II-Б – III стадии (с другими стадиями считаются ограниченно подходящими);

гипертонической болезнью III стадии (с другими стадиями считаются ограниченно подходящими);

цереброваскулярными болезнями со значительными нарушениями функций (например, инфаркт головного мозга или инсульт);

болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Обратите внимание Отсрочку получат далеко не все: сколько военнообязанных работников могут забронировать

Военно-врачебная комиссия: какие врачи проводят осмотр и сколько времени на это нужно

Во время прохождения медкомиссии военнообязанных могут направлять к разным специалистам в случае необходимости. При этом граждан обязательно должен осмотреть:

Хирург;

терапевт;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

дерматолог;

стоматолог.

Подчеркнем, что в законодательстве ничего не сказано о том, сколько времени должно длиться медкомиссия. Поэтому у нее нет вставленных терминов – все происходит индивидуально и занимает столько времени, сколько это потребуется.