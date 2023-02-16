Почему темпы мобилизации существенно выросли и кто сейчас нужен армии

В Украине из-за войны войны с Россией продолжается мобилизация, которую снова решили продолжить. Военные отмечают, что темпы мобилизации выросли по сравнению с происходящим полгода назад.

Об этом рассказал капитан 103-й бригады территориальной обороны Александр Ганущин. По его словам, армии нужны люди, чтобы осваивать западное оружие, а также заменить потери.

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Украине нужны военные для службы как в тылу, так и на нуле

Военный подчеркнул, что Украине нужны военные для службы как в тылу, так и на нуле.

Нам очень нужны люди, поскольку к приходящей технике нам нужны высокообученные, мотивированные бойцы, умеющие с ней работать. Нам нужны люди, чтобы заменить потери, нам нужны люди для тыловой службы и для службы на нуле. Поэтому мобилизация однозначно будет продолжена,

– сказал Александр Ганущин.

Также военный считает, что государство обязано контролировать соблюдение исполнения закона о мобилизации.

"Иногда сила государства заключается в легальном институте принуждения. Самое простое – это принуждение выполнять законы. Закон о мобилизации во время войны должен работать, и именно этим занимается аппарат государства", – сказал военный и добавил, что мобилизационный план должен выполняться.

По его словам, нынешние темпы мобилизации выше, чем были полгода назад. Капитан 103-й бригады территориальной обороны заявил, что высокие темпы мобилизации связаны с тем, что Владимир Путин довел до огромных цифр планы по мобилизации в России.

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