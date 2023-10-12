Мобилизация в Украине: с какими болезнями могут призвать

Наше государство вынуждено себя защищать, так что военное положение и мобилизация продолжаются. Но следует понимать, что не все болезни дадут отсрочку от службы.

Изменения, внесенные в Положение о военно-врачебной экспертизе, стали причиной скандала в обществе. Дело в формулировке "ограниченно пригодный" – кое-кто начал разгонять, что отныне будут служить люди с опасными болезнями, как ВИЧ, туберкулез или ментальные заболевания. С какими болезнями могут призвать в армию – рассказывает 24 Канал.

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Пациентов с какими диагнозами могут мобилизовать

Когда человек проходит военно-врачебную комиссию, медики оценивают его состояние здоровья. В зависимости от этого призывник подпадает под одну из четырех категорий:

пригоден к военной службе;

временно непригоден к военной службе (и должен пройти лечение);

ограниченно пригоден (человек может служить в военное время, но не в мирное);

непригоден к военной службе (такого человека исключают из военного учета).

Теперь могут мобилизовать людей с рядом диагнозов.

Человека могут мобилизовать, если он:

имеет клинически излеченный туберкулез;

имеет вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

является бессимптомным носителем ВИЧ;

имеет медленно прогрессирующие или не прогрессирующие болезни крови, функции несколько нарушены или имеются редкие обострения (это анемия, нарушение свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния, другие болезни крови и кроветворных органов, некоторые нарушения с привлечением иммунного механизма);

болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

имеет легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств;

имеет невротические расстройства, расстройства, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием;

имеет медленно прогрессирующие заболевания центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;

имеет эпизодические и пароксизмальные нарушения, кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.

Это не означает, что в Перечне болезней появились новые, которые туда добавили специально, чтобы увеличить количество мобилизованных и заставить служить "психов" и "туберкулезников", как некоторые об этом писали. Речь идет о том, что определенная градация болезни теперь позволяет служить, тогда как раньше это было невозможно. Например, если у человека был вылеченный туберкулез – он может служить.

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Что говорят в ВСУ

О том, что людей с активной фазой туберкулеза не заставят служить, говорят и в Командовании медицинских сил. Также говорится, что ВВК будут прибегать к индивидуальному подходу, рассматривая каждый конкретный случай в отдельности.