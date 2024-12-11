В ТЦК объяснили, когда повестку можно считать врученной, а человека оповещенным

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В ТЦК рассказали, при каких условиях повестка считается врученной, а человек оповещенным.

В частности, если человек получил повестку лично и через три дня не появился, то его могут подать в розыск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также Будет ли мобилизация 18-летних: как давит Запад, что говорит власть, военные и как повлияет на экономику

При каких условиях можно считать, что повестка вручена

Начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского ТЦК и СП Сергей Монукало говорит, что, независимо от способа доставки, повестки имеют одинаковую юридическую силу. Он отмечает, что теперь повестки могут быть без подписи или с электронной подписью и не обязательно, чтобы начальник районного ТЦК лично их подписывал.

В то же время повестки, подписанные квалифицированной электронной подписью (КЭП), могут направляться на предприятие, где лица с соответствующими полномочиями раздадут их работникам. А для вручения документа на местах скопления людей составляются индивидуальные повестки.

Монукало говорит, что повестку можно считать врученной при следующих условиях:

на предприятие поступает распоряжение и руководитель должен получить повестку работника под подпись;

во время патрулирования по улицам или в местах сбора людей сотрудники ТЦК и СП останавливают человека на основании проверки его военно-учетных документов и вручают повестку;

документ направляют на "Укрпочту" заказным письмом с уведомлением явиться в ТЦК.

Начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского ТЦК и СП заметил, что когда лицо получило повестку лично и через три дня не появилась, его могут подать в розыск. Однако, если неявка связана с непредвиденными обстоятельствами и это подтверждено документами, то розыск не объявляют и откладывают.

В случае, если сообщение отправлено через почту, то после получения лицо также имеет три дня. К тому же человек должен получить его лично или с помощью законного представителя.

После получения повестки, если в течение трех суток человек не появился по месту назначения, на четвертый день можно инициировать розыск,

– говорит Монукало.

Он также отметил, что в случае извещения по почте, письмо возвращается через неделю после отправки и только тогда работники ТЦК могут подать материалы на розыск. По словам Монукало, в Сумской области сейчас в розыске находится 10 – 15% оповещенных людей.