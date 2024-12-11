Зокрема, якщо людина отримала повістку особисто і через три дні не з'явилася, то її можуть подати в розшук. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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За яких умов можна вважати, що повістка вручена

Начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського ТЦК та СП Сергій Монукало каже, що, незалежно від способу доставлення, повістки мають однакову юридичну силу. Він зазначає, що тепер повістки можуть бути без підпису чи з електронним підписом і не обов'язково, щоб начальник районного ТЦК особисто їх підписував.

Водночас повістки, що підписані кваліфікованим електронним підписом (КЕП), можуть направлятися на підприємство, де особи з відповідними повноваженнями роздадуть їх працівникам. А для вручення документу на місцях скупчення людей складаються індивідуальні повістки.

Монукало каже, що повістку можна вважати врученою за таких умов:

на підприємство надходить розпорядження і керівник повинен отримати повістку працівника під підпис;

під час патрулювання вулицями чи в місцях збору людей співробітники ТЦК та СП зупиняють людину на підставі перевірки її військово-облікових документів і вручають повістку;

документ надсилають на "Укрпошту" рекомендованим листом з повідомленням з'явитись у ТЦК.

Начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського ТЦК та СП зауважив, що коли особа отримала повістку особисто і через три дні не з'явилася, її можуть подати в розшук. Проте, якщо неявка пов'язана з непередбачуваними обставинами й це підтверджено документами, то розшук не оголошують і відтерміновують.

У випадку, якщо повідомлення надіслане через пошту, то після отримання особа також має три дні. До того ж людина має отримати його особисто або з допомогою законного представника.

Після отримання повістки, якщо протягом трьох діб людина не з'явилася за місцем призначення, на четвертий день можна ініціювати розшук,

– каже Монукало.

Він також зазначив, що у разі сповіщення поштою, лист повертається через тиждень після відправлення і лише тоді працівники ТЦК можуть подати матеріали на розшук. За словами Монукала, у Сумській області наразі у розшуку перебуває 10 – 15% оповіщених людей.