Мобилизация лиц с инвалидностью: кто может оказаться на фронте
- На время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине лица с инвалидностью освобождены от призыва.
- Мобилизация лиц с инвалидностью возможна, если нет официального оформления отсрочки, инвалидность не подтверждена после просмотра, или лицо добровольно подписало контракт.
Действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлили до 6 августа 2025 года. Однако некоторые граждане освобождаются от воинской обязанности, в частности лица с инвалидностью.
О том, при каких условиях мобилизация для мужчин с инвалидностью все же возможна, – читайте в материале 24 Канала.
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Мобилизация лиц с инвалидностью
Порядок мобилизации в Украине регламентируется законами "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О воинской обязанности и военной службе".
Украинцы с удостоверением лица с инвалидностью имеют право на отсрочку и не подлежат призыву. Кроме того, это не зависит от группы, подгруппы, диагноза и продолжительности заболевания.
Однако таким лицам могут приходить повестки от ТЦК и СП – это не является нарушением закона, ведь работники военкоматов могут проверять и направлять на ВВК всех граждан. Игнорировать документ не стоит, чтобы избежать возможного штрафа.
Мобилизация лиц с инвалидностью все же возможна в таких случаях:
- отсутствие официального оформления отсрочки – после установления диагноза мужчине обязательно нужно обратиться в ТЦК, а если этого не сделать, лицо остается на воинском учете;
- если инвалидность не подтвердили после пересмотра;
- если лицо подписало контракт добровольно.
Напомним, по словам члена комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, в Украине не принимали никаких изменений по общей мобилизации мужчин до 25 лет – массового призыва таких военнообязанных не будет.