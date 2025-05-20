Не должны ловить людей: в ТЦК рассказали о своих обязанностях

В ТЦК напомнили, что их цель –не ловить уклонистов, а координировать мобилизационный процесс. Они работают как мостик между гражданскими и армией, а не карательный орган.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на представителя Полтавского областного территориального центра комплектования Романа Истомина для hromadske. В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация.

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В ТЦК развенчали миф о "отлове" на улицах

В это время работники территориальных центров комплектования могут вручать повестки, но "ловить уклонистов" – не их задача.

В идеале граждане должны соблюдать закон, а не ждать, пока придут сильные ребята с ТЦК и будут их ловить,

– отметил Истомин.

По его словам, сейчас ТЦК выполняют и функции, которые им не совсем свойственны – из-за несоблюдения гражданами законов.

Также он пояснил, что функции ТЦК нельзя полностью передать рекрутинговым центрам, ведь те занимаются только набором на контрактную службу, а не мобилизацией.

ТЦК – это еще и мостик между гражданскими и военными. Именно они ведут официальное общение с семьями военнослужащих, в частности с близкими павших, пропавших без вести или тех, кто на передовой. Это предусматривает пересылку документов, организацию помощи и координацию в условиях войны.

Кроме того, ТЦК отвечают и за материальное обеспечение подразделений, которые самостоятельно не могут наладить свою логистику.