Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский рассказал, будут ли "поквартирные обходы". По его словам, такое понятие на законодательном уровне не определено.
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Будут устанавливать местонахождение
Он отметил, что полицейские будут действовать в пределах и способах, определенных Конституцией и законами Украины. В частности, это предусматривает установление и задержание лиц, совершивших то или иное правонарушение.
Поэтому в случае установления причастности лица к совершению правонарушения полицейскими могут приниматься меры по установлению местонахождения этого лица, его задержания и доставки в соответствующие органы.
И если лицо в розыске, то полиция имеет право прийти и по адресу проживания,
– сказал Выговский.
Будут ли отправлять в ТЦК граждан, которые находятся в розыске
- Если правоохранитель выяснит, что военнообязанный находится в розыске, он направит его в военкомат. Об этом рассказал глава Национальной полиции Иван Выговский в новом интервью.
- Председатель Нацполиции также ответил, может ли полицейский применять силу, если человек, остановлен для проверки документов, например, убегает. По его словам, соответствии с законом Украины "О Национальной полиции" правоохранитель уполномочен применять меры принуждения.
- Вид и пределы применения таких мер зависят исключительно от объема противоправных действий лица.