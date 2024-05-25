Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский рассказал, будут ли "поквартирные обходы". По его словам, такое понятие на законодательном уровне не определено.

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Будут устанавливать местонахождение

Он отметил, что полицейские будут действовать в пределах и способах, определенных Конституцией и законами Украины. В частности, это предусматривает установление и задержание лиц, совершивших то или иное правонарушение.

Поэтому в случае установления причастности лица к совершению правонарушения полицейскими могут приниматься меры по установлению местонахождения этого лица, его задержания и доставки в соответствующие органы.

И если лицо в розыске, то полиция имеет право прийти и по адресу проживания,

– сказал Выговский.

Будут ли отправлять в ТЦК граждан, которые находятся в розыске