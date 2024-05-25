Голова Національної поліції України Іван Вигівський розповів, чи будуть "поквартирні обходи". За його словами, таке поняття на законодавчому рівні не визначено.

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Будуть встановлювати місцеперебування

Він наголосив, що поліцейські будуть діяти в межах та способах, визначених Конституцією та законами України. Зокрема, це передбачає встановлення та затримання осіб, які вчинили те чи інше правопорушення.

Тому у разі встановлення причетності особи до вчинення правопорушення поліцейськими можуть вживатися заходи щодо встановлення місцеперебування цієї особи, її затримання та доставлення у відповідні органи.

І якщо особа в розшуку, то поліція має право прийти і за адресою проживання,

– сказав Вигівський.

Чи відправлятимуть до ТЦК громадян, які перебувають у розшуку