В "критический момент" мобилизацию будут выполнять боевые батальоны, - командир "Братства"

Командир батальона "Братство" в составе ГУР высказался о роли военных в процессах мобилизации. Он резко отреагировал на критиков ТЦК и порядок проведения мобилизационных мероприятий.

Командир подразделения назвал тех, кто против ТЦК – врагами Украины. Соответствующее заявление распространил Киевский областной ТЦК и СП.

Что сказал "Боргезе" о мобилизации в Украине?

Военный с позывным "Боргезе" заявил, что в прифронтовой зоне его подразделение якобы проводило мероприятия по выявлению лиц, которых он назвал "уклонистами".

Отдельно он высказался в отношении граждан, которые критикуют мобилизацию или деятельность ТЦК, назвав их "врагами Украины". Военный отметил, что возможность для критиков ТЦК публично высказываться и выступать, по его мнению, обусловлена уверенностью государственного аппарата, силовых структур и армии в собственных силах. Он добавил, что это якобы позволяет обществу "играть в демократию".

В заметке ТЦК также утверждается, что в случае "критического момента" вопрос мобилизации могут выполнять боевые батальоны Вооруженные силы Украины.

Как проходит мобилизация в 2026 году?