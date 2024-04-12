Что произойдет, если игнорировать ТЦК или воинский учет

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В то же время есть определенные нюансы того, как это происходит.

В период проведения мобилизации, как сейчас, граждане в возрасте от 18 до 60 лет должны носить с собой военно-учетные документы – военный билет или удостоверение военнообязанного. Об этом говорится в тексте 24 Канала.

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Что будет, если игнорировать ТЦК

Если гражданин не появляется в ТЦК, то его руководитель обращается в Нацполицию – чтобы те доставили человека принудительно.

Если же полиция этого сделать не может, то сообщает об этом ТЦК и его руководитель в течение 5 дней направляет гражданину заказное письмо по почте – чтобы тот явился в ТЦК,

– говорится в тексте.

В то же время если гражданин не прибывает в ТЦК в течение 10 дней после вручения требования, то ТЦК подает иск в суд и просит, чтобы человеку временно запретили управлять автомобилем.

Вручение требования – это дата почтовой отметки о вручении или отказе от заказного письма. Если его не удалось вручить совсем – это тоже считается формой вручения, и 10-дневный отсчет все равно будет идти после этой даты.

Как теперь должны вручать повестки