Что произойдет, если игнорировать ТЦК или воинский учет
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В то же время есть определенные нюансы того, как это происходит.
В период проведения мобилизации, как сейчас, граждане в возрасте от 18 до 60 лет должны носить с собой военно-учетные документы – военный билет или удостоверение военнообязанного. Об этом говорится в тексте 24 Канала.
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Что будет, если игнорировать ТЦК
Если гражданин не появляется в ТЦК, то его руководитель обращается в Нацполицию – чтобы те доставили человека принудительно.
Если же полиция этого сделать не может, то сообщает об этом ТЦК и его руководитель в течение 5 дней направляет гражданину заказное письмо по почте – чтобы тот явился в ТЦК,
– говорится в тексте.
В то же время если гражданин не прибывает в ТЦК в течение 10 дней после вручения требования, то ТЦК подает иск в суд и просит, чтобы человеку временно запретили управлять автомобилем.
Вручение требования – это дата почтовой отметки о вручении или отказе от заказного письма. Если его не удалось вручить совсем – это тоже считается формой вручения, и 10-дневный отсчет все равно будет идти после этой даты.
Как теперь должны вручать повестки
- Верховная Рада 11 апреля приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. За соответствующее решение проголосовали 283 народных избранников.
- Просто дать бумажку человеку посреди улицы нельзя. В повестке обязательно должны быть указаны цель вызова, место, день и время явки военнообязанного в ТЦК.
- Тот человек, которому вручают повестку, может требовать от представителей территориального центра комплектования назвать их фамилии, имя и отчество, должность, а также показать служебные удостоверения, и они обязаны выполнить это требование.