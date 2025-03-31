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24 Канал Новости Украины Если не забрать повестку с почты: в ТЦК объяснили, что будет
31 марта, 15:44
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Если не забрать повестку с почты: в ТЦК объяснили, что будет

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • В Запорожском областном ТЦК напомнили, что повестки гражданам могут поступать по почте.
  • Если человек не прибывает за ней, его могут внести в розыск.
  • Тех мужчин, которые находятся в розыске, полиция имеет право доставить в ТЦК для привлечения к административной ответственности.

До 5 июня мужчины, признанные ранее "ограниченно годными", должны пройти повторную ВВК. Их могут оповестить об этом по почте. В ТЦК отметили, что нельзя игнорировать такие повестки.

Направление на ВВК граждане могут получить или в ТЦК по месту пребывания на учете, или сгенерировать его самостоятельно через "Резерв+", передает 24 Канал со ссылкой на заместителя начальника Запорожского областного ТЦК и СП по мобилизационно-оборонной работе.

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Что известно

Граждане, которые не пройдут повторную ВВК, приобретут статус нарушителя законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации. Как следствие, они могут попасть в так называемый розыск. По нарушителям правил воинского учета ТЦК готовятся соответствующие сообщения, которые затем направляются в органы Национальной полиции. Далее полиция имеет право задержать нарушителя и доставить его в ТЦК, после чего привлечь к административной ответственности.

Оповещение граждан сейчас происходит и по почте. В ТЦК просят не игнорировать повестки, которые поступают средствами "Укрпочты".

Если военнообязанный отказывается получать и не прибывает по такому сообщению, он попадает в соответствующий розыск, – отметили в Запорожском областном ТЦК.