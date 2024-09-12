Что будет, если вовремя не оплатить штраф от ТЦК

Ранее размер штрафа за нарушение мобилизационного законодательства составлял полторы тысячи гривен, но по новым законам теперь это 17 тысяч гривен. Если не уплатить его вовремя, то эта сумма возрастет.

Адвокат Роман Кичко напомнил, что штраф нужно оплатить в течение 15 дней.

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Какое наказание за несвоевременную оплату штрафа

По словам адвоката, если вовремя не оплатить штраф, то его сумма удвоится до 34 тысяч гривен.

Он отметил, что привлечение к админответственности и наложение штрафа за нарушение правил воинского учета и мобилизации "немного похоже на процедуру рассмотрения дела в суде".

Изначально штраф может наложить только руководитель ТЦК в помещении военкомата. Если человек его не платит, то ТЦК передает материалы об административном взыскании в исполнительную службу для принудительного взыскания штрафа.

Штраф составляет 17 тысяч и выше для физического лица. Но это не всегда может быть 17 тысяч, если человек его не платит. Например, штраф наложили, человек о нем не знал и не платит в течение 15 дней, тогда ТЦК передает эти материалы об административном взыскании в исполнительную службу, то есть к принудительному взысканию штрафа, к тому же штраф удваивается. То есть 17 надо умножить на два, если человек не оплатил штраф в течение 15 дней,

– объяснил адвокат.

Кстати, напомним, что повестка может прийти по почте. Она будет считаться врученной даже если гражданин отсутствует по адресу регистрации. Поэтому, если вовремя не прибыть в ТЦК, впоследствии может прийти штраф.