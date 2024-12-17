ТЦК подал в розыск: что делать в таком случае

ТЦК и СП могут подать в розыск военнообязанного из-за нарушения правил воинского учета. В таком случае действия гражданина будут зависеть от того, каким образом он обновлял свои данные.

В Министерстве обороны рассказали, что делать, если ТЦК подал вас в розыск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Как действовать, если ТЦК подал в розыск

Если статус "в розыске" вы обнаружили во время обновления персональных данных в Резерв+, необходимо авторизоваться в приложении. Если же после этого статус не исчез, нужно лично прибыть в свой ТЦК, чтобы выяснить все обстоятельства и обновить персональные данные.

В случае, если вы узнали о том, что находитесь в розыске во время обновления данных в ЦПАУ, необходимо прибыть в ТЦК и повторно обновить данные. В Министерстве обороны отметили, что статус "в розыске" появляется у лиц, которые нарушили правила воинского учета, а именно:

были призывниками, но не стали на воинский учет военнообязанных после достижения 25-летнего возраста (если до 18 мая 2024 – до достижения 27 лет);

были сняты с воинского учета, но без надлежащих на то законных оснований, не стали на воинский учет по зарегистрированному месту жительства;

получили повестку о необходимости явиться в ТЦК для обновления персональных данных, но не явились в определенную дату и время без уважительных причин.

Ранее в ТЦК объяснили, что грозит гражданам за отказ предоставить документы для проверки. В частности, их могут привлечь к ответственности.