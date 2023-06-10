Несмотря на это, работники военкомата могут порой отметить в повестке, что появиться нужно уже сегодня или завтра со дня получения этого документа. Можно ли не приходить в ТЦК и СП за повесткой "сегодня на сегодня", разбирался 24 Канал.
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Какой срок имеют украинцы, чтобы прийти в военкомат
Адвокат юридической компании Riyako & Partners Екатерина Анищенко отметила, что обязательно должен прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок, указанный на бланке. По ее словам, в настоящее время в украинском законодательстве нет минимального срока, когда мужчина должен явиться по вызову.
"Поэтому работники военкоматов нередко указывают термин с "сегодня на завтра", а то и вообще, "сегодня на сегодня", – пояснила Анищенко.
Она также отметила, что если военнообязанный не явится в ТЦК и СП, его могут привлечь к административной или уголовной ответственности.
Однако, по мнению эксперта, все же существуют способы, когда мужчина может изменить дату прибытия в военкомат.
Рекомендую тем, кому выписывают повестки, сразу на месте указывать на невозможность появиться "завтра" и согласовать дату прибытия в военкомат,
– заметила она.
Юрист также считает, что в повестке для явки в ТЦК и СП должна стоять дата, позволяющая военнообязанному явиться по вызову не позднее, чем за 3 дня с даты ее вручения.
Каковы причины для того, чтобы не прийти в военкомат в указанное время
Адвокат подчеркнула, что если человек не может прийти в военкомат "сегодня на сегодня", то он может пользоваться перечнем уважительных причин, который накануне утвердил Кабмин.
Согласно постановлению Кабинета министров, уважительными причинами могут считаться:
- смерть близких родственников (родителей, жены, ребенка, брата, сестры, деда, бабы), или близкого родственника жены (супруга), произошедшей не позднее чем за 7 суток до даты начала собрания;
- болезнь или необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком, а также родителями, как своими, так и жены или мужа, проживающими вместе с военнообязанным или резервистом;
- осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также привлечение его к административной или уголовной ответственности, которое делает невозможным его прибытие;
- попадание под влияние чрезвычайной ситуации, возникшей во время призыва на собрание и ставшее препятствием своевременному прибытию;
- сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.
Напоследок юрист отметила, что в случае невозможности своевременно явиться в военкомат, украинцам нужно направить в ТЦК и СП рекомендованное письмо с уведомлением, что человек не может прийти в указанный промежуток времени, а также объяснить причину этой невозможности.
Какие изменения в мобилизации украинцев произошли в последнее время
- Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк сказала, что военнообязанные мужчины могут получить приглашение в ТЦК и СП во время посещения пляжей. По ее словам, повестки могут раздавать на пляжах, поскольку закон допускает их вручение в любых местах.
- Ранее Владимир Зеленский заметил, что сейчас рано говорить о процессе демобилизации в Украине. Однако он подчеркнул, что ротация украинских военных проводится постоянно.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что в работе военно-врачебной комиссии можно увидеть существенные улучшения. Эти изменения касаются условий прохождения комиссии, оплаты труда врачей и перевода всех документов в электронный формат.