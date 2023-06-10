Попри це, працівники військкомату можуть часом зазначити у повістці, що з’явитися треба вже сьогодні чи завтра з дня дати отримання цього документу. Чи можна не приходити у ТЦК та СП за повісткою "сьогодні на сьогодні", розбирався 24 Канал.

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Який термін мають українці, щоб прийти у військкомат

Адвокатеса юридичної компанії Riyako & Partners Катерина Аніщенко зазначила, що військовозобов'язаний обов’язково має прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки в термін, що зазначений на бланку. За її словами, наразі в українському законодавстві немає мінімального терміну, коли чоловік має з’явитися за викликом.

"Тому працівники військкоматів нерідко вказують термін з "сьогодні на завтра", а то й взагалі, "сьогодні на сьогодні", – пояснила Аніщенко.

Вона також зазначила, що якщо військовозобов’язаний не з’явиться у ТЦК та СП, то його можуть притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Однак, на думку експертки, все ж існують способи, коли чоловік може змінити дату прибуття до військкомату.

Рекомендую тим, кому виписують повістки, одразу на місці зазначати про неможливість з’явитися "завтра" і погодити дату прибуття до військкомату,

– зауважила вона.

Юристка також вважає, що в повістці для явки до ТЦК та СП, має стояти дата, що дозволяє військовозобов’язаному з’явитися за викликом не пізніше, ніж за 3 дні з дати її вручення.

Які є причини для того, щоб не прийти у військкомат у вказаний час

Адвокатеса наголосила, що якщо людина не може прийти до військкомату "сьогодні на сьогодні", то він може користуватися переліком поважних причин, який напередодні затвердив Кабмін.

Згідно з постановою Кабінету міністрів, поважними причинами можуть вважатися:

смерть близьких родичів (батьків, дружини, дитини, брата, сестри, діда, баби), або близького родича дружини (чоловіка), що сталася не пізніше ніж за 7 діб до дати початку зборів;

хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками, як своїми, так і дружини чи чоловіка, що проживають разом із військовозобов’язаним чи резервістом;

здійснення стосовно військовозобов'язаного чи резервіста кримінального провадження, а також притягнення його до адміністративної чи кримінальної відповідальності, яке робить неможливим його прибуття;

потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, що виникла під час призову на збори й стала перешкодою своєчасному прибуттю;

складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.

Наостанок юристка зазначила, що у разі неможливості своєчасно з'явитися у військкомат, українцям треба направити до ТЦК та СП рекомендований лист із повідомленням про те, що людина не може прийти у вказаний проміжок часу, а також пояснити причину цієї неможливості.

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