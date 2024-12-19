Мобилизация в Украине: что нужно делать после вручения повестки

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. военнообязанным в возрасте от 25 до 60 лет могут вручить повестку.

Существуют определенные правила вручения повесток и действия, которые нужно сделать после этого. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Факты ICTV.

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Что делать, если выдали повестку

Адвокат юридической компании Riyako&partners Екатерина Анищенко рассказала детали этого процесса.

Важно прежде всего понимать, что повестка – это письменный документ, который должен содержать имя лица и информацию об обращении в ТЦК. Кроме этого, соответствии с новым законодательством, повестки не обязательно отдавать в руки, ведь их можно отправлять по почте.

Повестку могут вручить в любом месте.

Что должно быть в повестке:

ФИО военнообязанного лица, дата его рождения;

наименование ТЦК или его отделов, определенных подразделений;

цель вызова в ТЦК;

день, время и место, куда должен прибыть военнообязанный;

подпись должностного лица, которая выдает документ, и его дата;

регистрационный номер документа;

предупреждение о последствиях, если человек не появится в указанное время в ТЦК.

Представители ТЦК могут обратиться с требованием предоставить документы для проверки, однако в таком случае они тоже должны показать свои.

Также представители ТЦК могут пользоваться камерами во время вручения повесток на улицах. Это связано с большим количеством зафиксированных правонарушений со стороны работников ТЦК и со стороны военнообязанных.

Во время вручения повестки военнообязанный может или взять ее, или отказаться от нее.