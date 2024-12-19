Існують певні правила вручення повісток та дії, які потрібно зробити після цього. Про це пише 24 Канал із посиланням на Факти ICTV.

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Що робити, якщо видали повістку

Адвокатка юридичної компанії Riyako&partners Катерина Аніщенко розповіла деталі цього процесу.

Вадливо насамперед розуміти, що повістка – це письмовий документ, який повинен містити ім’я особи та інформацію щодо звернення у ТЦК. Крім цього, відповідно до нового законодавства, повістки не обов’язково віддавати в руки, адже їх можна надсилати поштою.

Повістку можуть вручити у будь-якому місці.

Що повинно бути у повістці:

ПІБ військовозобов’язаної особи, дата її народження;

найменування ТЦК або його відділів, певних підрозділів;

мета виклику до ТЦК;

день, час та місце, куди повинен прибути військовозобов’язаний;

підпис посадової особи, яка видає документ, і його дата;

реєстраційний номер документа;

попередження про наслідки, якщо людина не з’явиться у зазначений час до ТЦК.

Представники ТЦК можуть звернутись із вимогою надати документи для перевірки, однак у такому випадку вони теж мають показати свої.

Також представники ТЦК можуть користуватися камерами під час вручення повісток на вулицях. Це пов'язано із великою кількістю зафіксованих правопорушень з боку працівників ТЦК та з боку військовозобов'язаних.

Під час вручення повістки військовозобов'язаний може або взяти її, або відмовитись від неї.