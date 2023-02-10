Военное положение продолжается: люди какого возраста подпадают под мобилизацию

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину ввели военное положение. Также с 24 февраля 2022 года идет мобилизация.

На заседании Верховной Рады 7 февраля решили с 19 февраля продлить военное положение еще на 90 дней. Поэтому военнообязанные не могут выезжать за границу. 24 Канал напоминает о возрасте мужчин, подпадающих под призыв.

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По закону, в армию могут мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, поскольку их считают военнообязанным. Однако некоторые категории граждан не подпадают под мобилизацию, но из-за новых масштабных угроз со стороны России нужно быть готовым присоединиться к армии.

В каком возрасте освобождают от военной службы

Военную службу могут не проходить мужчины, достигшие 60 лет. Однако, если речь идет о высшем офицерском составе, то его освобождают от службы после 64 лет.

Кроме этого, не мобилизуют людей моложе 18 лет. Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", максимальный возраст для пребывания мобилизованных в ВСУ людей до достижения предельного возраста пребывания в запасе или резерве. Однако профессиональных бойцов, которых медкомиссия признала пригодными к продлению службы, могут оставить по их желанию не более 5 лет.

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