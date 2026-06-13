По истечении срока контракта бойцам гарантированно будет предоставлена отсрочка, – Минобороны

По окончании контракта военнослужащие гарантированно получат отсрочку. Чем дольше будет срок службы, тем дольше будет гарантированная отсрочка.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

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Что известно о новых отсрочках?

Федоров отметил, что один из принципов новой контрактной системы – справедливо учитывать уже пройденный путь военного.

По окончании контракта военные гарантированно получат отсрочку. Ее продолжительность будет зависеть не только от типа контракта, но и от предыдущего срока службы и участия в боевых действиях.

Поэтому для разных типов контрактов будут действовать отдельные механизмы расчета отсрочки. Они будут учитывать боевой опыт и годы службы.

Гарантированная отсрочка для всех будет длиться полгода, далее – индивидуально.

Например, есть гражданский, который подписал пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев. Во время службы четыре месяца провел на боевых заданиях, за что получил 12 месяцев отсрочки. Вместе с гарантированной – полтора года. Если же такой контракт подписал действующий военнослужащий (в таком случае на 10 месяцев), который с 2021 года в армии, то добавляется еще по 6 месяцев за год службы с 2022 года и по месяцу за год до 2022-го. Таким образом, к 1,5 годам добавляются еще два года и один месяц. В результате по окончании контракта военнослужащий получит 3 года и 7 месяцев отсрочки,

– пояснил Федоров.

Он добавил, что перед Минобороны встала задача сделать систему военной службы предсказуемой и справедливой.

Те, кто дольше защищал Украину, должны получать больше времени на восстановление после завершения службы.

Обратите внимание! Подробнее об условиях новых контрактов и расчете отсрочек можно узнать на сайте контрактной системы Сил обороны и по номеру горячей линии 1519.

Отсрочка после окончания контракта / Инфографика Минобороны

Напомним, президент Зеленский заявил, что военных, которые служат дольше всех, будут постепенно увольнять.

Также он анонсировал, что бойцы, присоединившиеся к ВСУ по контракту, смогут перейти на новые условия, переподписав его. При этом будет учитываться время, которое военный уже отслужил.