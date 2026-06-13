Про це розповів Міністр оборони України Михайло Федоров.

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Що відомо про нові відстрочки?

Федоров зазначив, що один із принципів нової контрактної системи – справедливо враховувати вже пройдений шлях військового.

Після завершення контракту військові гарантовано отримуватимуть відстрочку. Її тривалість залежатиме не лише від типу контракту, а й від попереднього терміну служби та участі в бойових діях.

Тож для різних типів контрактів діятимуть окремі механізми розрахунку відстрочки. Вони враховуватимуть бойовий досвід та роки служби.

Гарантована відстрочка для всіх триватиме пів року, далі – індивідуально.

Наприклад, є цивільний, який підписав піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців. Під час служби чотири місяці провів на бойових, за що отримав 12 місяців відстрочки. Разом із гарантованою – півтора року. Якщо ж такий контракт підписав чинний військовослужбовець (у такому разі на 10 місяців), який з 2021 року у війську, то додається ще по 6 місяців за рік служби з 2022 року та по місяцю за рік до 2022-го. Так, до 1,5 року додаються ще два роки й один місяць. У результаті після завершення контракту військовий отримає 3 роки і 7 місяців відстрочки,

– пояснив Федоров.

Він додав, що перед Міноборони постало завдання зробити систему військової служби прогнозованою та справедливою.

Ті, хто довше захищав Україну, мають отримувати більше часу на відновлення після завершення служби.

Зверніть увагу! Детальніше про умови нових контрактів та розрахунку відстрочок можна дізнатися на сайті контрактної системи Сил оборони та за номером гарячої лінії 1519.

Відстрочка після закінчення контракту / Інфографіка Міноборони

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що військових, які найдовше служать, поступово звільнятимуть.

Також він анонсував, що бійці, які доєдналися до ЗСУ за контрактом, зможуть перейти на нові умови, перепідписавши його. При цьому враховуватиметься час, який військовий уже відслужив.