Мобилизация в Украине: какие документы нужны мужчинам для пересечения границы

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому военнообязанные мужчины не могут покидать пределы страны. В то же время существуют определенные исключения из этого правила.

После принятия нового закона о мобилизации изменились правила пересечения границы для некоторых мужчин. В частности, в ГПСУ отметили, что теперь военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность.

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Какие еще документы нужны

Соответствующие документы нужно предъявлять по требованию пограничника в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Кроме того, законодательством определено, что для пересечения государственной границы граждане кроме паспортных документов должны иметь также подтверждающие документы.

Это, в частности, касается таких категорий военнообязанных:

забронированных на период мобилизации и на военное время;

признанных в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

которые самостоятельно воспитывают ребенка;

имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы;

другие категории лиц, определенные ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В связи с чем пограничники рекомендуют при планировании выезда из Украины предварительно уточнить свои данные в ТЦК и СП и внести информацию о получении отсрочки в свой военно-учетный документ.

Кого это не касается

Указанное выше правило не будет касаться таких категорий мужчин:

лица с инвалидностью;

те которые сопровождают лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;

водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляют международные перевозки грузов и пассажиров;

определенные лица по отдельным должностям и государственной службы;

работники предприятий железнодорожного транспорта и относящиеся к морской и авиационной отрасли и тому подобное.

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