Мобилизация в Украине: какие документы нужны мужчинам для пересечения границы
Источник:"РБК-Украина"
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому военнообязанные мужчины не могут покидать пределы страны. В то же время существуют определенные исключения из этого правила.
После принятия нового закона о мобилизации изменились правила пересечения границы для некоторых мужчин. В частности, в ГПСУ отметили, что теперь военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность.
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Какие еще документы нужны
Соответствующие документы нужно предъявлять по требованию пограничника в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и в пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Кроме того, законодательством определено, что для пересечения государственной границы граждане кроме паспортных документов должны иметь также подтверждающие документы.
Это, в частности, касается таких категорий военнообязанных:
- забронированных на период мобилизации и на военное время;
- признанных в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
- на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- которые самостоятельно воспитывают ребенка;
- имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы;
- другие категории лиц, определенные ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
- В связи с чем пограничники рекомендуют при планировании выезда из Украины предварительно уточнить свои данные в ТЦК и СП и внести информацию о получении отсрочки в свой военно-учетный документ.
Кого это не касается
Указанное выше правило не будет касаться таких категорий мужчин:
- лица с инвалидностью;
- те которые сопровождают лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;
- водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляют международные перевозки грузов и пассажиров;
- определенные лица по отдельным должностям и государственной службы;
- работники предприятий железнодорожного транспорта и относящиеся к морской и авиационной отрасли и тому подобное.
Для чего нужен штрих-код в военном билете
- Как пояснил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, это необходимо для нормального и полноценного учета мобилизационных ресурсов страны. Штрих-код в военном билете является обязательным и должен быть проставлен в течение 60 дней после принятия закона.
- По словам спикера, отсутствие штрих-кода может свидетельствовать о том, что данные о лице не обновлены или что он уклоняется от выполнения обязанностей.
- Лазуткин также отметил, что лицам, которые сняты с воинского учета по состоянию здоровья и имеют статус непригодных к военной службе, обновлять данные не нужно.