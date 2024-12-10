Кто считается военнообязанным: правила мобилизации в Украине

В Украине продолжается мобилизация, которая охватывает мужчин 18 – 60 лет. Военнообязанные должны находиться на учете и выполнять определенные законом обязанности.

Об этом рассказывает 24 Канал. Рассказываем, кто относится к военнообязанным, как они делятся на категории, и какие обязанности определены законодательством.

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Кто является военнообязанными

Военнообязанные – это граждане Украины, которые находятся в запасе и могут быть мобилизованы в случае необходимости.

Согласно закону, они делятся на:

Допризывников – лиц, которые становятся на воинский учет в 17 лет.

Призывников – мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые подлежат призыву.

Резервистов – тех, кто проходит службу в военном резерве.

Военнообязанных в запасе – мужчин в возрасте до 60 лет, которые служили ранее или получили военно-учетную специальность.

С 2024 года в Украине отменили срочную службу, и теперь военнообязанными считаются лица, которые до 25 лет прошли базовую военную подготовку.

Основные обязанности военнообязанных

Закон для военнообязанных предусматривает:

Находиться на воинском учете по месту жительства, работы или учебы.

Прибывать по вызову территориального центра комплектования (ТЦК), в частности для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Не менять место жительства во время мобилизации без разрешения ТЦК.

Сообщать об изменении персональных данных или потере военно-учетных документов.

Проходить подготовку и сборы, необходимые для поддержания боевой готовности.

Нарушение требований закона, в частности уклонение от воинского учета или неприбытие по повестке, может привести к административной или уголовной ответственности.

К слову, США готовы предоставить Украине экипировку и обучение, если Киев снизит мобилизационный возраст до 18 лет.

В то же время Офис Президента Украины не соглашается с этой позицией, подчеркивая важность поставки ракет и сохранения жизней.