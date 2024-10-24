Мобилизация в Украине: что входит в обязанности ТЦК

Из-за полномасштабной войны в Украине объявлена всеобщая мобилизация. При этом важно знать, какие полномочия имеют работники военкоматов по отношению к военнообязанным.

Об этом сообщает Постановление №154 Кабинета министров Украины. По состоянию на 2023 год количество ТЦК и СП достигало более 200.

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Что входит в обязанности ТЦК

Деятельность военкоматов осуществляется в рамках правового поля. Они являются юридическими лицами и имеют все необходимые для работы права. Общее руководство осуществляет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Он утверждает штат, штатное расписание и структуру ТЦК.

ТЦК и СП имеют самостоятельный баланс, регистрационные счета органов Казначейства. Содержание Территориального центра комплектования и социальной поддержки осуществляется за счет средств, предусмотренных Минобороны в государственном бюджете. Центры обеспечиваются военным имуществом в соответствии со штатом и табеля к нему.

ТЦК и СП имеют следующие полномочия:

В установленном порядке обращаться в местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления по вопросам содействия осуществлению отбора граждан для прохождения службы в военном резерве Вооруженных сил, военной службы по контракту, поступления в высшие военные учебные заведения Минобороны и военные учебные подразделения высших учебных заведений; Проводить и организовывать мероприятия с целью патриотического воспитания населения.

Центр осуществляет свои полномочия во взаимодействии с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и другими государственными органами, предприятиями, организациями и учреждениями независимо от формы собственности и подчинения.

Структура ТЦК и СП

Центр Территориального центра комплектования и социальной поддержки комплектуется военнослужащими, работниками Вооруженных сил Украины, боевыми офицерами.

Возглавляет ТЦК начальник, который:

осуществляет общее руководство центром и филиалами;

несет ответственность за выполнение задач, возложенных на центр и филиалы;

выдвигает предложения, касающиеся изменения штата, штатного расписания центра и его структуры;

определяет функции филиалов и их задачи;

издает распоряжения, приказы, организует и контролирует их выполнение в пределах своей компетенции;

утверждает должностные инструкции работников центра и служебные обязанности военнослужащих;

организует повышение квалификации военнослужащих и работников центра;

занимается ведением учета, составлением и представлением отчетов, определенных законодательством;

представляет центр в отношениях с органами местного самоуправления, органами исполнительной власти и другими государственными органами, учреждениями, предприятиями и организациями независимо от формы собственности и подчинения;

обеспечивает защиту информации, которая составляет государственную тайну;

направляет отобранных кандидатов для прохождения военной службы по контракту на медицинский осмотр военно-врачебной комиссией для определения состояния здоровья и степени пригодности к военной службе.

Какие обязанности ТЦК и СП

Задачей ТЦК и СП является отбор граждан для прохождения военной службы в военном резерве Вооруженных сил, службы по контракту (на должностях рядового, сержантского i старшинского состава), поступления в высшие военные учебные заведения Минобороны и военных учебных подразделений высших учебных заведений.

Основные обязанности ТЦК: