Что ожидает нарушителей мобилизации: в Нацполиции четко объяснили

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. В Национальной полиции рассказали, что ожидает ее нарушителей.

Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский рассказал, какие именно действия или бездействие гражданина будут иметь правовые последствия. Он объяснил, в каких случаях может быть административная или даже уголовная ответственность.

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Что рассказали в Нацполиции

Председатель Нацполиции отметил, что в случае невыполнения во время мобилизации гражданином обязанностей, таких как – не появляются по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и не проходят медицинский осмотр для определения годности к военной службе (ВВК) они несут административную ответственность. Так, за совершение гражданином административного правонарушения по статьям 210, 210-1 (Нарушение законодательства об обороне, мобилизационную подготовку и мобилизацию) КУоАП предусмотрена административная ответственность.

В то же время, те, кто уклоняются от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 336 (Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период) УКУ.

Также он объяснил, какая может быть ответственность за злостное неповиновение требованиям полицейского.

"Наряду с этим, если лицо совершит злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, то оно будет привлечено к административной ответственности по статье 185 КУоАП, а в случае оказания сопротивления полицейскому или причинения ему телесных повреждений такое лицо будет нести уголовную ответственность по статье 342 или 345 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в Нацполиции.

Обновление данных военнообязанным: как это можно сделать

Подчеркнем, что в течение 60 дней со дня вступления в силу закона, то есть с 18 мая, военнообязанные должны обновить свои персональные данные. Это можно будет сделать с помощью нескольких способов:

в ТЦК, которые теперь работают в круглосуточном режиме;

через ЦПАУ;

в электронном кабинете или через приложение Резерв+, где с 18 июня будет доступен QR-код, который могут отсканировать представители уполномоченных органов для проверки данных.

Также военнообязанные должны сообщать ТЦК по изменению места своего проживания.