Массовая раздача повесток в Украине: Данилов объяснил, что происходит на самом деле
Источник:BBC
Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на массовую раздачу повесток военнообязанным в Украине. Данилов заверил, что никого на фронт сразу не отправляют, а паника – это российское ИПСО.
Данилов заявил, что мобилизация в Украине не прекращалась с самого начала полномасштабного нападения России. Он подчеркнул, что раздача повесток позволяет поставить на учет военнообязанных и сформировать резерв.
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Вручение повестки не означает отправки на фронт
Секретарь СНБО отметил, что государству нужно понимать, на какой резерв оно может рассчитывать. Причем он добавил, что вручение повестки не означает немедленной отправки на фронт.
Чтобы понимать, что при необходимости, что на них государство может рассчитывать. Все ли они должны идти на фронт? Нет. На фронт будут идти подготовленные, на фронт будут идти те, которые будут оснащены, обучены,
– заявил Данилов.
Он добавил, что у власти есть понимание, что "надо работать также в тылу". Также Данилов заявил, что раскрутка темы массовой неизбирательной мобилизации в украинскую армию – это психологическая операция в интересах российской пропаганды.
Что известно о мобилизации в Украине
- В Украине идет мобилизация из-за российского вторжения. Капитан 103-й бригады территориальной обороны Александр Ганущин заявил, что в последнее время в Украине нарастили темпы мобилизации.
- По его словам, армии нужны люди, чтобы осваивать западное оружие, а также чтобы заменить потери. Также военный отметил, что Украине нужны военные для службы как в тылу, так и на нуле.
- Министр обороны Алексей Резников, комментируя ход мобилизации в Украине, заверил, что ничего удивительного с мобилизацией не происходит. По его словам, она продолжается в соответствии с утвержденными нормами.
- Глава Минобороны заявил, что военнообязанные должны встать на учет, однако не все это делают. Потому и происходит вручение повесток в общественных местах.
- Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сказал, что если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в ТЦК, никто не ловил бы их на улицах.