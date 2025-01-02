Мобилизация в Украине: когда истекает срок перекомиссии для ограниченно пригодных

В Украине 4 мая 2024 года отменили статус ограниченно годных к службе. В связи с этим гражданам с таким статусом нужно повторно пройти ВВК.

В течение 9 месяцев с даты принятия закона, то есть до 4 февраля 2025 года, граждане Украины со статусом ограниченно годных должны пройти повторный медицинский осмотр, чтобы определить свою пригодность к военной службе, передает 24 Канал.

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Какой статус ограниченно годным могут предоставить после ВВК

Согласно обновленному приложению к "Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", военнообязанным со статусом ограниченно годных к службе могут предоставить один из следующих статусов:

непригоден к военной службе с исключением с воинского учета;

непригоден к военной службе с пересмотром (через 6 – 12 месяцев);

временно непригоден (лицо, требующее лечения или лечения и отпуска, освобождения от выполнения служебных обязанностей);

годен только к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

пригодный.

Отметим, что ограниченно годным лицам, которые имеют право на отсрочку от мобилизации (включая в связи с бронированием), также нужно пройти ВВК для перекомиссии.