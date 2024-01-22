Мобилизация в 2024 году: дает ли "белый" билет право на отсрочку

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет подлежат мобилизации, однако некоторые из них имеют право на отсрочку.

"Белый" военный билет – термин, существующий еще со времен Советского Союза. На данный момент он вряд ли освободит своего владельца от повестки и мобилизации, ведь в Украине их просто не существует. 24 Канал.

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Он никогда не был предметом документооборота

В СССР "белый билет" был у тех, кто был годен к службе в тылу. Он действительно был белого цвета, а стандартный военный билет – красный. Впоследствии он стал поводом для отсрочки от мобилизации.

В Украине такой белый билет никогда не являлся предметом документооборота. Белый военный билет соответствует определенной степени годности и вывод о ней от ВЛК может служить основанием для отсрочки. Однако условия присвоения степени годности разнятся в мирное и военное время.

Какие степени годности существуют в Украине

В Украине утверждены несколько категорий годности. Следовательно, выводы ВЛК о пригодности военнообязанного могут быть следующие:

пригодный к военной службе;

временно непригоден к военной службе, требует лечения (где) и ориентировочный срок лечения;

нуждается в направлении на дополнительное медицинское обследование и проведение повторного медицинского осмотра (с указанием даты проведения медицинского осмотра);

непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Мобилизируют в Украине с белым билетом

"Белый" билет в Украине соответствует статусу "ограничен пригодный к военной службе, непригоден к военной службе в мирное время" и "непригоден к военной службе с исключением из военного учета". Снять с военного учета могут при наличии неизлечимой болезни, которая влияет на функции организма.

Решение о временной негодности принимается на срок лечения, однако не более чем на год. После этого должно быть принято решение об окончательном снятии с учета.

Может ли Украина обойтись без усиления мобилизации