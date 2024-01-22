Мобилизация в 2024 году: дает ли "белый" билет право на отсрочку
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет подлежат мобилизации, однако некоторые из них имеют право на отсрочку.
"Белый" военный билет – термин, существующий еще со времен Советского Союза. На данный момент он вряд ли освободит своего владельца от повестки и мобилизации, ведь в Украине их просто не существует. 24 Канал.
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Он никогда не был предметом документооборота
В СССР "белый билет" был у тех, кто был годен к службе в тылу. Он действительно был белого цвета, а стандартный военный билет – красный. Впоследствии он стал поводом для отсрочки от мобилизации.
В Украине такой белый билет никогда не являлся предметом документооборота. Белый военный билет соответствует определенной степени годности и вывод о ней от ВЛК может служить основанием для отсрочки. Однако условия присвоения степени годности разнятся в мирное и военное время.
Какие степени годности существуют в Украине
В Украине утверждены несколько категорий годности. Следовательно, выводы ВЛК о пригодности военнообязанного могут быть следующие:
- пригодный к военной службе;
- временно непригоден к военной службе, требует лечения (где) и ориентировочный срок лечения;
- нуждается в направлении на дополнительное медицинское обследование и проведение повторного медицинского осмотра (с указанием даты проведения медицинского осмотра);
- непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;
- непригоден к военной службе с исключением из военного учета.
Мобилизируют в Украине с белым билетом
"Белый" билет в Украине соответствует статусу "ограничен пригодный к военной службе, непригоден к военной службе в мирное время" и "непригоден к военной службе с исключением из военного учета". Снять с военного учета могут при наличии неизлечимой болезни, которая влияет на функции организма.
Решение о временной негодности принимается на срок лечения, однако не более чем на год. После этого должно быть принято решение об окончательном снятии с учета.
Может ли Украина обойтись без усиления мобилизации
- Начальник Главного управления разведки объяснил, действительно ли сейчас необходимо усиление мобилизации. Кирилл Буданов подчеркнул, что без мобилизации не обойтись. Объяснил, что недостаток личного состава уже ощутим.
- Начальник ГУР МО заметил, мол, невозможно даже подумать что мы можем обойтись без мобилизации. Генерал-лейтенант повторил призыв высшего военного руководства государства к увеличению количества новобранцев.
- Ранее Кирилл Буданов отмечал, что в Украине нельзя отменить мобилизацию, потому что одного рекрутинга не хватит для поддержания существующей численности ее армии. Руководитель ГУР не стал называть точные цифры (потому что такие данные явно являются государственной тайной), однако отметил, что в результате есть потери, поэтому имеющееся количество лиц нужно постоянно держать.