Мобилизация лиц, которые ухаживают или содержат больных или людей с инвалидностью: что изменилось

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Министерство социальной политики внесло изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период.

В частности, этот документ регулирует вопросы отсрочки. Кроме этого, по этому акту определяется перечень документов для получения отсрочки, утверждается форма акта об установлении факта осуществления ухода.

Смотрите также Может ли военнообязанный стать на учет не по месту жительства

Какие изменения приняли

Согласно принятому постановлению, в законодательство внесены следующие изменения:

пересмотрели документы, подтверждающие право на отсрочку для лиц, содержащих или осуществляющих постоянный уход за родными и близкими.

Отныне эти категории и, соответственно, и пакеты подтверждающих документов разграничены.

Кроме того, военнообязанным, которые ухаживают за больной женой/мужем, ребенком и/или своим отцом/матерью больше не нужно указывать в заявлении в ТЦК информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи, а также подавать документы, что это.

Такую информацию указывают только военнообязанные, которые осуществляют уход за больными родителями жены. ТЦК будут проверять ее по данным государственных реестров.

Также военнообязанным, которые имеют родителей с инвалидностью I или II группы, больше не должны устанавливать факт осуществления ухода.

Также изменили механизм получения акта об установлении постоянного ухода, урегулирована процедура и срок его выдачи.

В частности, отныне, чтобы оформить Акт об установлении факта осуществления постоянного ухода не нужно посещать ТЦК. Его можно будет получить после обращения с заявлением произвольной формы в органы местного самоуправления. Заявление должны рассмотреть в течение 10 календарных дней.