Зокрема, цей документ регулює питання відстрочки. Крім цього, за цим актом визначається перелік документів для отримання відстрочки, затверджується форма акта про встановлення факту здійснення догляду.

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Які зміни ухвалили

Відповідно до прийнятої постанови, до законодавства внесено наступні зміни:

переглянули документи, які підтверджують право на відстрочку для осіб, що утримують або здійснюють постійний догляд за рідними та близькими.

Відтепер ці категорії та, відповідно, і пакети підтверджуючих документів розмежовано.

Крім того, військовозобов'язаним, які доглядають за хворою дружиною/чоловіком, дитиною та/або своїм батьком/матір'ю більше не потрібно зазначати у заяві до ТЦК інформацію про відсутність інших працездатних членів сім'ї, а також подавати документи, що це.

Таку інформацію зазначають лише військовозобов’язані, які здійснюють догляд за хворими батьками дружини. ТЦК перевірятимуть її за даними державних реєстрів.

Також військовозобов'язаним, які мають батьків з інвалідністю І або ІІ групи, більше не мають встановлювати факт здійснення догляду.

Також змінили механізм отримання акту про встановлення постійного догляду, врегульовано процедуру та строк його видачі.

Зокрема, відтепер, щоб оформити Акт про встановлення факту здійснення постійного догляду не потрібно відвідувати ТЦК. Його можна буде отримати після звернення із заявою довільної форми до органів місцевого самоврядування. Заяву мають розглянути протягом 10 календарних днів.