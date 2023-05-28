Могут ли раздавать повестки за границей: юрист дал четкий ответ

Правительство утвердило новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Без предоставления полномочий консульским учреждениям вручать повестки для тех, кто находится за границей, ничего не изменится.

Об этом 24 Каналу рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

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За границей повестки не вручают

Юрист отметил, что без предоставления полномочий консульским учреждениям вручать повестки и осуществлять рассмотрение дел об админправонарушениях нововведения никоим образом не повлияют на тех, кто находится за границей.

Правительство 30 декабря 2022 года утвердило новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Наибольший резонанс вызвали положения, касающиеся тех, кто находится за границей. В частности, новый порядок определил ряд обязанностей для дипломатических учреждений Украины, а именно:

информирование граждан призывного возраста, не имеющих отсрочки или не освобожденных от призыва на срочную военную службу, о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу;

содействие возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и военное время (в особый период);

уведомление в 7-дневный срок со дня взятия на консульский учет или снятия с него о призывниках, военнообязанных и резервистах соответствующим ТЦК и СП по месту нахождения их на военном учете;

ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете.

Представители дипломатических учреждений, согласно действующему законодательству, не могут выдавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей. Новым порядком полномочия дипучреждений сводятся исключительно к ведению учета военнообязанных и информированию об этом соответствующих органов в Украине, поэтому нововведения в законодательстве никак не влияют на лиц, находящихся за рубежом,

– объясняет Юрчак.

Нововведения лишь расширяют географию вручения повесток на территории Украины и не распространяются на дипломатические учреждения за границей.