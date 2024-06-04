Как часто нужно обновлять данные и проходить ВЛК

После вступления в силу нового закона о мобилизации военнообязанные должны обновить военно-учетные данные. В Минобороны Украины рассказали, что данные через Резерв+ обновили 1 миллион 371 тысяча военнообязанных призывников и резервистов.

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире телемарафона, что более 18 тысяч – это люди за границей, пишет 24 Канал.

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Как часто надо обновлять данные и проходить ВВК

Дмитрий Лазуткин объяснил, что человеку, который обновил данные через Резерв+, также могут вручить повестку на улице. Ведь продолжается мобилизация.

Кроме того, человек может быть в розыске из-за нарушения правил воинского учета и его могут направить на военно-врачебную комиссию (ВВК) для уточнения данных.

Представитель Министерства обороны Украины ответил на вопрос, как часто человеку надо обновлять военно-учетные данные и проходить ВВК.

Сейчас следует обновить свои данные в течение 60 дней (со времени вступления в силу нового закона о мобилизации, то есть с 18 мая 2024 года – 24 Канал). Собственно говоря, об этом говорится в новом законе,

– заявил Лазуткин.

Он уточнил, что во время действия военного положения военно-врачебную комиссию (ВВК) надо проходить раз в год. В мирное время – раз в 5 лет.

Представитель Минобороны отметил, что государство должно понимать и видеть полную картину относительно того, на каких людей можно рассчитывать в контексте защиты Родины. Ведь оккупанты продолжают агрессию, а Силы обороны противостоят врагу на всей линии боевого соприкосновения.

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