Как часто нужно обновлять данные и проходить ВЛК
После вступления в силу нового закона о мобилизации военнообязанные должны обновить военно-учетные данные. В Минобороны Украины рассказали, что данные через Резерв+ обновили 1 миллион 371 тысяча военнообязанных призывников и резервистов.
Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире телемарафона, что более 18 тысяч – это люди за границей, пишет 24 Канал.
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Как часто надо обновлять данные и проходить ВВК
Дмитрий Лазуткин объяснил, что человеку, который обновил данные через Резерв+, также могут вручить повестку на улице. Ведь продолжается мобилизация.
Кроме того, человек может быть в розыске из-за нарушения правил воинского учета и его могут направить на военно-врачебную комиссию (ВВК) для уточнения данных.
Представитель Министерства обороны Украины ответил на вопрос, как часто человеку надо обновлять военно-учетные данные и проходить ВВК.
Сейчас следует обновить свои данные в течение 60 дней (со времени вступления в силу нового закона о мобилизации, то есть с 18 мая 2024 года – 24 Канал). Собственно говоря, об этом говорится в новом законе,
– заявил Лазуткин.
Он уточнил, что во время действия военного положения военно-врачебную комиссию (ВВК) надо проходить раз в год. В мирное время – раз в 5 лет.
Представитель Минобороны отметил, что государство должно понимать и видеть полную картину относительно того, на каких людей можно рассчитывать в контексте защиты Родины. Ведь оккупанты продолжают агрессию, а Силы обороны противостоят врагу на всей линии боевого соприкосновения.
Последние новости о ВЛК
- Начальник Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков рассказал в интервью изданию "Кременчугский ТелеграфЪ", или всех военнообязанных, которые пришли обновить данные, отправляют на ВВК.
- По словам военного, прежде всего на военно-врачебную комиссию идут добровольцы, затем – те, кто нет отсрочки или бронирования, в третью очередь – признаны непригодными к военной службе в мирное время и ограниченно годными в военное время, или те, кто впервые становятся на воинский учет.
- Кстати, все, кто имеет статус "ограниченно годный" должны повторно пройти ВВК до 4 февраля 2024 года. Ведь вместо статуса "ограниченно годного" они получат другой статус. В частности, непригодного, непригодного к военной службе с повторной перекомиссией через 6 или 12 месяцев, временно непригодного, непригодного к военной службе, непригодного к военной службе с повторной перекомиссией через 6 или 12 месяцев, временно непригодного.