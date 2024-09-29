Война России против Украины: как мобилизованному стать офицером

Из-за полномасштабного вторжения России правила предоставления воинских званий изменились. Теперь офицерами могут стать те военные, которые не имеют образования, но имеют опыт.

АрмияInform привела алгоритм, каким образом можно повысить свое воинское звание. Впрочем, есть и определенные санкции, если не выполнить всех требований, предусмотренных законом.

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Какой порядок предоставления воинских званий во время военного положения

Например, разрешено присваивать звание младшего сержанта рядовым, которые не проходили соответствующей подготовки, но имеют боевой опыт. А младшими лейтенантами могут стать сержанты и старшины, которые не имеют высшего образования, но имеют опыт.

Предоставить такие звания могут:

военнослужащим, которые закончили в военное время высшее военное учебное заведение, военное учебное подразделение учреждения высшего образования по сокращенной программе обучения;

лицам сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту или военную службу по призыву по мобилизации, на особый период, имеют высшее образование, прошли (в случае необходимости) курс военной подготовки по направлению, что соответствует профилю служебной деятельности, в частности тем, которые проходят службу в военном резерве, с одновременным принятием на военную службу по контракту лиц офицерского состава и назначением на должности с учетом потребности в офицерах такой специальности;

военнослужащим сержантского и старшинского состава, которые назначены на должности офицерского состава в военное время и успешно выполняют служебные обязанности;

военнослужащим рядового состава, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по призыву по мобилизации, на особый период, имеют образовательную степень высшего образования не ниже, чем бакалавр, прошли в случае необходимости курс военной подготовки по программе подготовки офицеров и сдали установленные экзамены;

лицам сержантского и старшинского состава, которые были назначены на должности лиц офицерского состава и получили высшее образование.

Во время действия военного положения на военную службу по контракту лиц офицерского состава принимаются лица сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту, военную службу по призыву по мобилизации, на особый период, или военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период,

– говорится в заметке.

Для этого бойцы должны иметь не менее 3 месяцев участия в боевых действиях и не менее 3 месяцев успешного выполнения обязанностей на должностях офицерского состава.

Чтобы получить новое звание, следует подать рапорт по подчиненности о принятии на военную службу по контракту лиц офицерского состава.

Но получение звания по этому алгоритму накладывает на военного определенные обязанности. Он должен не позднее чем шесть месяцев со дня прекращения или отмены военного положения пройти курс военной подготовки по направлению, которое соответствует профилю служебной деятельности, а еще не позднее чем пять лет со дня прекращения или отмены военного положения получить образовательную степень высшего образования не ниже бакалавра.

Если военнослужащий не выполнит эти требования, то его уволят с военной службы в связи с систематическим невыполнением условий контракта военнослужащим.