АрміяInform навела алгоритм, яким чином можна підвищити своє військове звання. Утім, є і певні санкції, якщо не виконати всіх вимог, передбачених законом.

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Який порядок надання військових звань під час воєнного стану

Наприклад, дозволено присвоювати звання молодшого сержанта рядовим, які не проходили відповідної підготовки, але мають бойовий досвід. А молодшими лейтенантами можуть стати сержанти та старшини, які не мають вищої освіти, але мають досвід.

Надати такі звання можуть:

військовослужбовцям, які закінчили у воєнний час вищий військовий навчальний заклад, військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти за скороченою програмою навчання;

особам сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, зокрема тим, які проходять службу у військовому резерві, з одночасним прийняттям на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу та призначенням на посади з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності;

військовослужбовцям сержантського та старшинського складу, які призначені на посади офіцерського складу у воєнний час та успішно виконують службові обов'язки;

військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають освітній ступінь вищої освіти не нижче, ніж бакалавр, пройшли у разі потреби курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів та склали встановлені іспити;

особам сержантського і старшинського складу, які були призначені на посади осіб офіцерського складу та здобули вищу освіту.

Під час дії воєнного стану на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу приймаються особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період,

– ідеться в дописі.

Для цього бійці повинні мати не менше ніж 3 місяці участі в бойових діях і не менше ніж 3 місяці успішного виконання обов'язків на посадах офіцерського складу.

Щоб отримати нове звання, слід подати рапорт за підпорядкованістю щодо прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

Але отримання звання за цим алгоритмом накладає на військового певні обов'язки. Він має не пізніше ніж шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану пройти курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, а ще не пізніше ніж п’ять років з дня припинення чи скасування воєнного стану здобути освітній ступінь вищої освіти не нижче як бакалавр.

Якщо військовослужбовець не виконає ці вимоги, то його звільнять з військової служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем.