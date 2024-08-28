Уклонение от мобилизации и нарушение законодательства: как ТЦК может наказать военнообязанных

Все военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет подлежат мобилизации. Однако нарушение законодательства будет иметь серьезные последствия, ведь мужчин могут оштрафовать или лишить водительского удостоверения.

Как пояснили эксперты ОО "Юридическая сотня", сейчас существует немало пунктов, которых должны придерживаться военнообязанные. Чтобы не нарушать закон, специалисты объяснили, каких правил придерживаться и что может быть в случае нарушения.

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Как могут наказать уклонистов

Действующее законодательство Украины требует от военнообязанных соблюдения следующих норм:

по вызову являться в ТЦК и СП по месту и во время, указанные в повестке;

предоставлять во время мобилизации (с последующим возмещением государством стоимости) недвижимость, транспортные средства и другое имущество военным формированиям, силам гражданской защиты;

проходить медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе;

военнообязанные и резервисты, которые приписаны к воинской части для прохождения службы или в другие подразделения или формирования для выполнения обязанностей по должностям, обязаны явиться на сборные пункты ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных ими повестках или мобилизационных распоряжениях;

резервисты, которые проходят службу в военном резерве, обязаны явиться в часть в сроки, определенные командирами части;

военнообязанные, резервисты Службы безопасности и разведывательных органов Украины обязаны явиться по вызову руководителей;

контрактники резерва службы гражданской защиты обязаны явиться по вызову руководителей;

другие военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа президента Украины об объявлении мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через ЦПАУ или электронный кабинет, или в ТЦК и СП.

Если военнообязанный не прибыл в ТЦК по вызову по важным причинам, то в течение 3 дней он должен сообщить о причинах неявки. Руководитель ТЦК и СП в течение 5 дней со дня получения уведомления обязан направить заказное письмо с требованием явиться в ТЦК.

Однако, если военнообязанный уклоняется от выполнения законодательства, то его могут наказать. Так, ТЦК может обратиться в суд, чтобы мужчину ограничили в праве управлять транспортными средствами. Кроме того, гражданина могут задержать и принудительно доставить в военкомат.

За необновление данных и уклонение от мобилизации военнообязанного также могут оштрафовать на сумму до 25,5 тысячи гривен.