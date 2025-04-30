Что делать в таких случаях военнослужащему – сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Как перевестись в другую часть

Украинские военнослужащие имеют право переводиться между воинскими частями или бригадами, однако на практике этот процесс очень сложный. По словам адвоката юридической компании PROCTOR Татьяны Бухольской, чтобы попасть в желаемую часть или бригаду, сначала придется получить от них рекомендательное письмо. Это можно сделать через рекрутинговый центр или знакомых. Кроме того, военный должен соответствовать критериям бригады или воинской части.

Когда вопрос с рекомендательным письмом и критериями решен, то нужно написать рапорт на перевод. В нем обязательно должны быть следующие данные:

заголовок – "Рапорт";

должность командира (начальника), которому адресуется документ;

название должности, которую занимает военный;

воинское звание, собственное имя и фамилия;

суть затронутого вопроса;

перечень приложенных к рапорту документов или их копий (при необходимости).

дата;

подпись лица, подающего документ.

Письменный рапорт должны рассмотреть в течение 14 дней с даты его подачи.

Также рапорт можно подать в приложении Армия+. Его должны рассмотреть в течение 72 часов и предоставить ответ.

Если ответ на рапорт о переводе не пришел вовремя, то стоит обратиться в Военную прокуратуру или Военной службы правопорядка, чтобы органы повлияли на ситуацию.

Следует заметить, что право на перевод имеют как мобилизованные, так и те, кто служит по контракту. Причинами для перевода могут быть:

состояние здоровья (к примеру, по заключению ВВК военный непригоден к военной службе, но пригоден к службе в тылу),

семейные обстоятельства (к примеру, военный имеет ребенка с инвалидностью, мать с инвалидностью и т.д.).

Процесс перевода может длиться от 2 до 5 недель. Поскольку каждый случай индивидуален, то определить четкие сроки очень сложно.

Что делать, если военный против перевода

Бывают случаи, когда перевод между частями или бригадами происходит не по инициативе военного, а по приказу руководства. Если боец против перевода и отказывается от него, то это может трактоваться как неповиновение, за что предусмотрено уголовное наказание.

Однако, законно от перевода можно отказаться, если он не обоснован служебной необходимостью, нет приказа Генштаба ВСУ или распоряжения. Также отказаться от перевода можно, если, к примеру, состояние здоровья не соответствует требованиям бригады или воинской части.

Причины отказа от перевода следует изложить в рапорте, указав обоснованные обстоятельства (состояние здоровья, семейные обстоятельства и т.д.). Также следует приложить документы, которые подтвердят отказ.