Мобилизация в Украине: как полиция ищет тех, кто уклоняется от призыва
Источник:Цензор.Нет
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, поэтому военнообязанные могут быть призваны на защиту Украины. Однако некоторые уклоняются от мобилизации, хотя за это и предусмотрено наказание.
Первый заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе объяснил алгоритм действий полицейских при поиске людей, которые уклоняются от мобилизации. Он также рассказал, какие инструменты для этого есть.
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Целый комплекс мероприятий
По словам Цуцкиридзе, наличие самого уголовного производства "развязывает" руки и позволяет провести весь комплекс следственных и негласных следственных розыскных действий.
То есть от банальных допросов окружения этого человека до оперативных мероприятий, которые касаются и телефонов, и открытого передвижения на автомобилях (программа "Безопасный город"), и т.д,
– отметил он.
Он отметил, что эти средства применяются тогда, когда уже удалось установить, где человек, о котором проинформировал ТЦК, находится.
В ТЦК рассказали, кого не могут мобилизовать
- Военнообязанных до 27 лет не могут мобилизовать. Дело в том, что мужчин до этого возраста нет в реестрах воинского учета. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин во время брифинга. Он пояснил, что воинский учет делят на несколько категорий.
- В ТЦК отметили, что военнообязанные от 27 лет должны явиться в ТЦК. Там создается медицинская комиссия, которая должна определить, пригоден ли человек к службе по состоянию здоровья. В частности, если ВВК принимает решение о пригодности к военной службе, то мужчину переводят на воинский учет военнообязанных.
- Сейчас правительство рассматривает новый законопроект об изменениях в процесс мобилизации. В частности, там предлагают снизить призывной возраст до 25 лет.