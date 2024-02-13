Мобилизация в Украине: как полиция ищет тех, кто уклоняется от призыва

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, поэтому военнообязанные могут быть призваны на защиту Украины. Однако некоторые уклоняются от мобилизации, хотя за это и предусмотрено наказание.

Первый заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе объяснил алгоритм действий полицейских при поиске людей, которые уклоняются от мобилизации. Он также рассказал, какие инструменты для этого есть.

Смотрите также Новый закон, выезд за границу и е-повестки: какой может быть мобилизация в феврале 2024 года

Целый комплекс мероприятий

По словам Цуцкиридзе, наличие самого уголовного производства "развязывает" руки и позволяет провести весь комплекс следственных и негласных следственных розыскных действий.

То есть от банальных допросов окружения этого человека до оперативных мероприятий, которые касаются и телефонов, и открытого передвижения на автомобилях (программа "Безопасный город"), и т.д,

– отметил он.

Он отметил, что эти средства применяются тогда, когда уже удалось установить, где человек, о котором проинформировал ТЦК, находится.

В ТЦК рассказали, кого не могут мобилизовать