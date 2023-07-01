Какую денежную помощь можно получить в случае мобилизации и кому ее не выплачивают
1 июля 2023, 11:06Читати новину українською
Источник:Министерство обороны Украины
Из-за военного положения в Украине мобилизуют военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Подписывающие контракт с ВСУ могут получить денежную помощь.
В то же время, есть категории военнообязанных, которым денежную помощь не выплачивают. В Министерстве обороны Украины рассказали, как получить помощь в случае подписания контракта с ВСУ.
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Кто может получить денежную помощьОбратите внимание. Денежная помощь выплачивается один раз. Ее сумма составляет: 21 472 гривен для лиц рядового состава, 24 156 гривен для лиц сержантского и старшинского состава и 26 840 гривен для лиц офицерского состава.
Помощь могут получить военные, которые:
- принимаются на должности рядового состава сроком на три года;
- принимаются на должности сержантского и старшинского состава на три года и более;
- принимаются на должности офицерского состава на год и более;
- Назначение на должности сержантского, старшинского и офицерского состава на пять лет и более после окончания вуза.
Чтобы получить помощь, необходимо написать рапорт на имя командира.
Кому не выплачивают пособие
Есть категории военных, которые не могут получить выплату. В частности, денежная помощь не выплачивается:
- лицам рядового состава, которые во время службы по контракту заключили другой должность сержантского и старшинского состава;
- лицам сержантского и старшинского состава, которые во время действия контракта приняты на службу по контракту лиц офицерского состава;
- лицам офицерского состава, которые во время прохождения кадровой службы подпишут контракт.