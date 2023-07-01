Какую денежную помощь можно получить в случае мобилизации и кому ее не выплачивают

Из-за военного положения в Украине мобилизуют военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Подписывающие контракт с ВСУ могут получить денежную помощь.

В то же время, есть категории военнообязанных, которым денежную помощь не выплачивают. В Министерстве обороны Украины рассказали, как получить помощь в случае подписания контракта с ВСУ.

Смотрите также Зеленский подписал закон о выплатах военным

Кто может получить денежную помощь

Денежная помощь выплачивается один раз. Ее сумма составляет: 21 472 гривен для лиц рядового состава, 24 156 гривен для лиц сержантского и старшинского состава и 26 840 гривен для лиц офицерского состава.

Помощь могут получить военные, которые:

принимаются на должности рядового состава сроком на три года;

принимаются на должности сержантского и старшинского состава на три года и более;

принимаются на должности офицерского состава на год и более;

Назначение на должности сержантского, старшинского и офицерского состава на пять лет и более после окончания вуза.

Чтобы получить помощь, необходимо написать рапорт на имя командира.

Кому не выплачивают пособие

Есть категории военных, которые не могут получить выплату. В частности, денежная помощь не выплачивается: