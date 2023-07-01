Водночас є категорії військовозобов'язаних, яким грошову допомогу не виплачують. У Міністерстві оборони України розповіли, як отримати допомогу у випадку підписання контракту з ЗСУ.

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Хто може отримати грошову допомогу

Допомогу можуть отримати військові, які:

  • Приймаються на посади рядового складу строком на три роки;
  • Приймаються на посади сержантського та старшинського складу на три роки й більше;
  • Приймаються на посади офіцерського складу на рік і більше;
  • Призначенні на посади сержантського, старшинського та офіцерського складу на п’ять років і більше після закінчення ВВНЗ.

Щоб отримати допомогу, потрібно написати рапорт на ім’я командира.

Кому не виплачують допомогу

Є категорії військовим, які не можуть отримати виплату. Зокрема грошова допомога не виплачується:

  • особам рядового складу, які під час служби за контрактом уклали інший на посаду сержантського та старшинського складу;
  • особам сержантського та старшинського складу, яких під час дії контракту прийнято на службу за контрактом осіб офіцерського складу;
  • особам офіцерського складу, які під час проходження кадрової служби підпишуть контракт.