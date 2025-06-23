Как понять, что ТЦК задерживают незаконно: юрист объяснил

В законодательстве Украины не указано конкретных мест, где сотрудники ТЦК могут проверять у граждан военно-учетные документы. Следовательно, это может, произойти где угодно, в том числе на блокпосте.

Адвокат АО Leshchenko & Partners Даниил Трясов в комментарии для РБК-Украина рассказал, как действовать, если остановили ТЦК и полиция, передает 24 Канал.

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Кто и какие документы может проверять на блокпостах

Полицейский может требовать у мужчин мобилизационного возраста предъявить военно-учетные документы вместе с документом, удостоверяющим личность.

Впрочем, на практике часто происходит другое. Полицейский останавливает авто, а дальше подходят представители ТЦК и начинают требовать документы. Юрист говорит, это незаконно. По его словам, сотрудники военкомата не имеют самостоятельного права проверять документы. Они могут делать это только в присутствии полицейского.

Также адвокат советует требовать, чтобы все действия полиции и ТЦК фиксировались на боди-камеры. В дальнейшем это позволит обжаловать неправомерные действия.

Когда говорят, что человек в розыске – это манипуляция

Трясов говорит, что часто представители ТЦК говорят человеку, что он находится в розыске, а потому его задерживают. Впрочем, это неправда.

Эксперт объяснил, что понятие "розыск" есть только в Уголовном процессуальном кодексе. Лицо в розыске – это подозреваемый, который не появляется к следователю.

Зато, ТЦК не имеет законного права объявлять человека в розыск. То же касается и "электронного кабинета Резерв+". Он не закреплен законодательно.

Поэтому адвокат в таких случаях советует:

требовать предоставить определение суда об объявлении в розыск;

спросить, в рамках какого уголовного производства человек находится в розыске и какой имеет процессуальный статус;

Если человека, несмотря на эти аргументы, все равно задерживают, ему следует:

позвонить адвокату;

вызвать следственно-оперативную группу по номеру 102;

сообщить, что позвонит в ГБР для подачи заявления о превышении полномочий;

обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

Обратите внимание! Полиция не имеет права доставлять гражданина в ТЦК без составления протокола об административном задержании. Только после составления такого протокола полиция может передать лицо ТЦК. А уже ТЦК составляет другой документ – протокол о совершении административного правонарушения.