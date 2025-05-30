Как узнать, объявил ли ТЦК вас в розыск: все способы проверки

Начиная с февраля 2022 года в Украине введено военное положение и мобилизация. Уклонение от мобилизации предусматривает ответственность.

В связи с этим у многих граждан возникает вопрос: как узнать, находится ли человек розыске ТЦК? Все доступные способы проверки состояния военнообязанного для вас собрал 24 Канал.

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Как проверить, находишься ли ты в розыске ТЦК

Так, в розыск объявляют людей, которые уклоняются от мобилизации, в частности не обновили свои данные в ТЦК или не явились по повестке. Иногда это может произойти по решению суда. Также с 6 июня в розыск могут подать бывших ограниченно годных, как не прошедших повторную ВВК.

Первый – и наиболее очевидный, – способ проверки розыска заключается в том, чтобы лично посетить ТЦК и узнать нужную информацию. Однако по очевидной причине этим способом пользуются крайне редко.

Кроме этого, можно обратиться в правоохранительные органы. Для этого нужно прийти в ближайшее отделение и оставить полицейским соответствующий запрос, находится ли человек в розыске. С собой нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Информацию о розыске также можно найти на сайте Министерства внутренних дел в разделе с лицами, которые находятся в розыске.

У приложении Резерв+ в случае объявления вас в розыск будет отображаться красная полоска и надпись с соответствующим текстом.

Еще проверить, или розыске вы, можно через Дию, а если точнее – получив выписку о несудимости. Для ее получения перейдите во вкладку сервисы, а затем – в справки и выписки. Только важно выбрать расширенный поиск. Полученный документ позволяет понять, разыскивают человека или нет.

Безопасным вариантом будет узнать все через юриста, который специализируется на военном праве. Правозащитники могут получить данные о статусе своего клиента.