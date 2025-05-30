Как узнать, объявил ли ТЦК вас в розыск: все способы проверки
- В Украине с февраля 2022 года действует военное положение и мобилизация, а уклонение от мобилизации может привести к объявлению в розыск.
- Проверить, находитесь ли вы в розыске, можно через личный визит в ТЦК, обращение в правоохранительные органы, сайт МВД, приложения Резерв+ и Дія, или через юриста по военному праву.
Начиная с февраля 2022 года в Украине введено военное положение и мобилизация. Уклонение от мобилизации предусматривает ответственность.
В связи с этим у многих граждан возникает вопрос: как узнать, находится ли человек розыске ТЦК? Все доступные способы проверки состояния военнообязанного для вас собрал 24 Канал.
Смотрите также "Надо продержаться еще год": интервью с Павлом Казариным о мобилизации и окончании войны
Как проверить, находишься ли ты в розыске ТЦК
Так, в розыск объявляют людей, которые уклоняются от мобилизации, в частности не обновили свои данные в ТЦК или не явились по повестке. Иногда это может произойти по решению суда. Также с 6 июня в розыск могут подать бывших ограниченно годных, как не прошедших повторную ВВК.
Первый – и наиболее очевидный, – способ проверки розыска заключается в том, чтобы лично посетить ТЦК и узнать нужную информацию. Однако по очевидной причине этим способом пользуются крайне редко.
Кроме этого, можно обратиться в правоохранительные органы. Для этого нужно прийти в ближайшее отделение и оставить полицейским соответствующий запрос, находится ли человек в розыске. С собой нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Информацию о розыске также можно найти на сайте Министерства внутренних дел в разделе с лицами, которые находятся в розыске.
У приложении Резерв+ в случае объявления вас в розыск будет отображаться красная полоска и надпись с соответствующим текстом.
Еще проверить, или розыске вы, можно через Дию, а если точнее – получив выписку о несудимости. Для ее получения перейдите во вкладку сервисы, а затем – в справки и выписки. Только важно выбрать расширенный поиск. Полученный документ позволяет понять, разыскивают человека или нет.
Безопасным вариантом будет узнать все через юриста, который специализируется на военном праве. Правозащитники могут получить данные о статусе своего клиента.